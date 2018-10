Doek van de Toyota Supra gaat er af in Detroit

Op de American International Auto Show (NAIAS) in Detroit, van 14-27 januari 2019, onthult Toyota haar langverwachte Supra.

Met de Supra had Toyota lang een veelgeprezen sportwagen in haar gelederen. Maar net na de eeuwwisseling, in 2002, stopte de Japanners met het model. Na bijna twee decennia is de Supra echter weer terug, want begin volgend jaar gaat het doek van volgende generatie op de autoshow van Detroit.

Voorpret

Eerder dit jaar presenteerde Toyota al de GR Supra Racing Concept, een flink uitgebouwde en gevleugelde Gazoo Racing-versie van wat in januari als Supra wereldkundig wordt gemaakt. En ook tijdens het Goodwood Festival of Speed nam Toyota een prototype mee. En recent nog snelde een gecamoufleerde Supra over de Nürburgring tijdens het VLN Endurance Championship.

Voorlopige specs

Toyota Nederland verwacht dat de Supra in de tweede helft in ons land op de markt komt. Aan boord ligt dan naar verwachting een 3,0-liter zes-in-lijn-benzinemotor met zo’n 335 pk aan vermogen. Volgens het Japanse magazine ‘Best Car’ is de Supra 4,38 meter lang – ofwel 14 centimeter korter dan z’n voorganger – en weegt het nog geen 1.500 kilo. De spurt van nul naar honderd moet in 3,8 tellen verlopen. Schakelen gaat via een automatische versnellingsbak met acht verzetten.