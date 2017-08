Het doek is er digitaal al af. Dit is de BMW Z4 Concept

De vormen van een (concept)model geheim houden tot de officiële onthulling blijkt tegenwoordig ondoenlijk. Zie hier de gelekte beelden van de BMW Z4 Concept.

Of het nu de politiek is of in de autowereld, stukken worden gelekt. Zo liggen de eerste foto’s van de BMW Z4 Concept op tafel, nog voor de officiële onthulling in Pebble Beach. De bijbehorende specificaties zijn niet gepubliceerd – daar is het dus nog naar gissen – maar feit is dat de Z4 Concept van alle hoeken te bekijken is. En dat doen we gelijk maar even. Aan de voorzijde heeft de auto wel wat weg van een haaienneus. Krachtig, slank en toch ook elegant. De achterkant heeft een gedrongen postuur; brede slanke achterlichten en voldoende welvingen. Van de zijkant is de BMW Z4/Z5 vooral laag, lang en slank met korte overhangen.

De BMW Z4 Concept is samen met Toyota ontwikkeld. De Japanners willen de auto waarschijnlijk uitbrengen als Supra.