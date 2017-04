Voor wie nog twijfelde: de Dodge Challenger SRT Demon wordt een monster

Volgende week start de New York International Auto Show. Alle ogen zijn gericht op de nieuwe koning der muscle cars: de Dodge Challenger SRT Demon. Het belooft een monster te worden.

De Dodge Challenger Hellcat is de droom van menig muscle car-liefhebber. Een 6,2-liter V8 die goed is voor 717 pk is immers lang niet mis. De Hellcat valt binnenkort echter van de troon als Dodge de Challenger SRT Demon introduceert. Een Hellcat in het kwadraat zeg maar. De specificaties komen volgende week naar buiten op de New York International Auto Show, maar 750 pk aan vermogen lijkt niet te veel gevraagd. De nieuwkomer wordt bovendien zo’n 90 kilo lichter dan de Hellcat, waardoor de gewicht/vermogen-verhouding flink oploopt.



Dragracer

De Dodge Challenger SRT Demon belooft in alles extreem te worden. Gelukkig maar. Zo zagen we al de gigantisch brede achterbanden voorbijkomen die waarschijnlijk de afmeting 315/40R18 hebben, maar er is nog veel meer Amerikaans ‘bigger is better’ te melden. Zo zal de Demon als eerste productieauto ter wereld beschikken over een ‘TransBrake’. Auto’s in het Amerikaanse dragracen zijn er mee uitgerust. Het is een mechanisme dat het mogelijk maakt dat de transmissie tegelijk in de eerste versnelling staat én in z’n achteruit. Zo kan het toerental flink omhoog zonder dat de rem hoeft te worden ingetrapt. De auto blijft immers dankzij de TransBrake stationair en schiet vervolgens als een raket van z’n plaats.



Air Grabber

De Demon wil verder wereldrecords breken met z’n ‘Air Grabber’, naar eigen zeggen ‘s werelds grootste luchtinlaatsysteem dat ooit op de motorkap van een auto is gemonteerd. De Air Grabber neemt minimaal 114 vierkante centimeter (45 inches) aan oppervlakte in beslag. Tevens wordt de Demon uitgerust met een ‘vloeistof-naar-lucht-koelsysteem’. Een deel van de koude lucht die het aircosysteem verlaat wordt doorgeleid naar de supercharger en onderweg verder gekoeld. De lucht komt zo met een temperatuur van 7 graden Celsius de compressor binnen, waardoor het verbrandingsproces efficiënter verloopt. Het moet leiden tot betere prestaties.