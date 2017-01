Voor elke werkdag één: dit zijn de nieuwe 911 GTS modellen

Vanaf maart breidt Porsche het 911 gamma uit met liefst vijf nieuwe modellen. Ze luisteren allemaal naar de naam GTS, maar komen in verschillende uitvoeringen.

De Porsche 911 GTS beschikt over een 3,0-liter zescilinder boxermotor. Dankzij de nieuwe turbo is het vermogen ten opzichte van zijn voorganger met 20 pk opgeschroefd naar 450 pk. Het koppel is voortaan 550 Nm. De nieuwe GTS is er als Coupé, Cabriolet en Targa. Op de vierwielaangedreven Targa na zijn ze ook met achterwielaandrijving te kiezen, waarmee het totaalaanbod nieuwe Porsches 911 GTS gelijk een handvol bedraagt.



De rapste van de vijf is de 911 Carrera 4 GTS Coupé. Voorzien van PDK en het standaard Sport Chrono Pakket accelereert hij in 3,6 seconden van 0-100 km/u. Elke 911 GTS heeft het Porsche Active Suspension Management (PASM) aan boord. De Coupé-modellen bieden standaard ook nog het verlaagde (-10 mm) PASM Sportonderstel.



Gespierde kont

Alle 911 GTS-modellen zijn 1,85 breed. De achterwielaangedreven modellen zijn namelijk eveneens gebasseerd op het brede vierwielaangedreven onderstel. Uiterlijk is de 911 GTS verder herkenaar aan de SportDesign afwerking van het front, een voorspoiler die meer naar beneden doorloopt en een achterspoiler die verder richting hemel reikt. Heel GTS zijn de in rookglas uitgevoerde achterlichten, een ventilatierooster in matzwart en de centraal geplaatste dubbele uitlaatpijpen. De 20-inch lichtmetalen velgen krijgen een satijnzwarte lak mee en dat geldt ook voor de Targa-beugel bij de 911 Targa 4 GTS.



In het interieur vinden we vooral veel alcantara terug, naast de nodige GTS logo’s en afwerkingselementen van zwart geanodiseerd, geborsteld aluminium. Voor de racebeleving biedt Porsche een app aan waarmee rijgegevens automatisch worden opgeslagen op de smartphone.



De 911 Carrera GTS is leverbaar vanaf € 156.700. De vanafprijs loopt op tot € 181.400 voor zowel de 911 Carrera 4 GTS Cabrio als de Targa 4 GTS.