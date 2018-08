Dit zijn de eerste beelden van de BMW Z4

Volgende week wordt de nieuwe BMW Z4 Tijdens het Pebble Beach Concours d’Elégance onthuld. Maar zo lang hoeven we niet te wachten om een glimp op te vangen, want beelden van de Z4 circuleren nu al online.



De BMW Z4 had nog even onder het doek moeten bljven, maar als zo vaak is dat mislukt. De eerste beelden van de roadster zijn online al terug te vinden. De afgebeelde versie is een M40i en dat Performance-model beschikt naar verwachting over een 3,0-liter zescilinder turbomotor die een vermogen van 360 pk en een maximumkoppel 500 Nm levert.

Toyota Supra

De BMW Z4 is samen met de Toyota Supra ontwikkeld. Het grote verschil is dat de Supra alleen als coupé op de markt komt, terwijl de open Z4 met een stoffen kap is uitgerust.