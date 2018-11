Dit zijn de eerste beelden van de Audi e-tron GT Concept

Later deze week presenteert Audi haar e-tron GT Concept op de Los Angeles Auto Show. Het studiemodel is de voorbode op een elektrische vierdeurs auto die in 2020 verschijnt.

In 2025 wil Audi het aanbod elektrische modellen hebben uitgebreid tot tien stuks. Na de e-tron SUV die begin volgend jaar verschijnt, is een tweede EV ook al bekend. Dat wordt de e-tron GT; een vierdeurs sportsedan die nu al in conceptversie aan de wereld wordt getoond.

Sportief

Bekend is al dat de Audi e-tron GT Concept een actieradius van zo’n 400 kilometer meekrijgt en in een seconde of vier van nul naar honders sprint. Ook weten we dat de e-tron GT het platform deelt met de Porsche Taycan en dat de auto via snelladen in twaalf minuten tachtig procent van zijn actieradius verkrijgt.