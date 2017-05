Dat de Mercedes-AMG E 63 4Matic+ Estate (571 pk) en E 63 S 4Matic+ Estate (612 pk) volgende maand in de showroom staan, wisten we al. De prijs van de ruime krachtpatsers is nu ook bekend.

Het segment van supersnelle stationwagons is een echte niche. De BMW M550d xDrive Touring die in september in de showroom staat, komt namelijk met zijn 400 pk nog te kort. De diesel is met een 0-100 km/u sprint in 4,6 tellen snel, maar de rapste stationwagons van Audi en Mercedes-AMG zijn er niet van onder de indruk. De 605 pk sterke Audi RS6 Avant Performance ziet de naald van de kilometerteller bijna één seconde sneller op de honderd staan. De beide nieuwe Mercedessen zijn bijkans nog rapper. De 571 pk sterke Mercedes-AMG E 63 4Matic+ noteert namelijk 3,6 seconden en de E 63 S 4Matic+ met 612 pk zelfs 3,5 tel.



Prijskaartjes

De Mercedes-AMG E 63 S Estate lijkt het vooral te duchten te hebben van de Audi RS6 Avant Performance en ook hun prijskaartjes vertellen dat de twee in elkaars vaarwater zitten. De zeer vlotte Audi kost namelijk 165.375 euro en de krachtigste estate van Mercedes-AMG 168.149 euro. De ‘light’-versies liggen met hun prijs nog dichter bij elkaar. De Mercedes-AMG E 63 4Matic+ met 575 pk kost immers 157.864 euro, terwijl de Audi zonder extra Performance-pk’s 158.685 euro moet opbrengen.



Binnenruimte

Als ze dan bijna net zo snel zijn en net zo duur, komt het toch aan op de binnenruimte. En daar koop je een stationwagon immers voor, toch? De Audi RS6 Avant legt het op dit gebied af ten opzichte van de Mercedes-AMG E 63 (S) Estate. De 1.680 liter van de Avant – met de achterbank neergeklapt – komt namelijk niet in de buurt van de 1.820 liter van de Estate.



Edition 1

Voor wie de standaard Mercedes-AMG E 63 (S) Estate nog niet genoeg is, kan in de bestellijst de de ‘Edition 1 aanvinken’. Voor 183.698 euro staat er dan een auto voor de deur die is uitgevoerd met onder meer dynamische striping boven de dorpelverbreders, 20-inch gesmede AMG-wielen in matzwart met hoogglanzend gepolijste velgranden, een Breitling-klokje, veel carbonafwerking en AMG Performance-stoelen in zwart nappaleer. De lakkleur is standaard designo selenietgrijs magno. Desgewenst kies je echter voor designo nachtzwart magno plus het AMG-nightpakket.