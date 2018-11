Dit kost de BMW X7

Staat de nieuwe BMW X7 al een tijdje op je verlanglijstje? Dan weet je nu hoeveel de machtige SUV moet kosten. Vanaf 115.350 euro staat de ‘instapversie’ voor je klaar: de 265 pk sterke xDrive30d.



Dat de nieuwe X7 de nieuwe lijstaanvoerder der SUV’s bij BMW is, zie je terug in het prijskaartje. De goedkoopste versie start namelijk bij 115.350 euro en dat is bijna 9.000 euro meer dan de meest voordelige X6. Voor dat bedrag krijg je de xDrive30d mee naar huis, voorzien van een 265 pk sterke 3,0-liter zescilinder diesel. Het maximumkoppel bedraagt 620 Nm en in zeven seconden is de klassieke sprint geklaard.



xDrive40i

Voor een paar duizend euro meer – 118.495 euro in totaal om precies te zijn – heb je de xDrive40i. Dat is een 340 pk sterke 3,0-liter zescilinder benzinemotor die de bijna 2.400 kilo zware X7 in 6,1 seconden van nul naar honderd voorstuwt.



M50d

Topmodel is de M50d en die versie is dus flink duurder dan hierboven genoemde varianten. Dat M Performance-model kost 148.495 euro, maar dan beschik je wel over een 3,0-liter zescilinder diesel die goed is voor 400 pk en 760 Nm. In 5,4 tellen snel je van 0-100 km/u.

De BMW X7 staat vanaf 30 maart 2019 in de showroom.