Dit is de nieuwe Volvo S60. Zonder dieselmotoren

Eerder deze week presenteerde Audi haar nieuwe A1 Sportback. Zonder dieselmotoren. Volvo doet nu hetzelfde bij haar S60: je kunt hem alleen bestellen als T5, T6 of T8.

In Europa is nog altijd bijna de helft van de auto’s een oliestoker. Al loopt het aandeel flink terug. Volgens marktonderzoeksbureau JATO Dynamics kelderde het aantal van 55 procent in 2011 naar 44 procent tegenwoordig. Volvo mikt op een toekomst vol elektrificatie en doet vanaf 2023 de diesel in de ban. Dat ze daarin uiterst serieus is, bewijst het geheel ontbreken van dieselkrachtbronnen in de gloednieuwe Volvo S60. De auto is trouwens ook op een ander punt uniek: het is het eerste Volvo-model dat in de Verenigde Staten (Charleston, South Carolina) van de band rolt.



Sportief

De Volvo S60 staat op hetzelfde SPA-platform van de 90-reeks en de XC60. De auto zal ongetwijfeld langer zijn dan z’n voorganger, maar hoeveel precies wilden de Zweden nog even niet vertellen. Wat wel duidelijk is, is dat Volvo de S60 als een sportieve auto in de markt zet. Een 253 pk sterke T5 is de instapmotor en daarna stijgt het vermogen via de T6 Twin Engine (340 pk) snel. De T8 Twin Engine heeft zelfs 405 pk. Beide plug-in hybrides zijn bovendien vierwielaangedreven. Dat de T8 Twin Engine in de S60 niet 390 pk levert, maar 15 pk meer, is het gevolg van de behandeling die de aandrijflijn kreeg van Polestar Engineered. Polestar Engineered ging verder aan de slag met de remmen en monteerde andere wielen onder de auto.