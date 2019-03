Deze McLaren Senna telt 467.854 Lego-steentjes

Lego houdt ervan om bijzondere auto’s in honderdduizenden steentjes te gieten. Na onder meer de Bugatti Chiron en Volkswagen Transporter T2 is het nu de beurt aan de McLaren Senna.

Zoveel Lego-steentjes als voor de Bugatti Chiron – liefst één miljoen stuks – zijn er voor de McLaren Senna niet nodig, maar met 467.854 blokjes was het opbouwen van de levensgrote Lego-Senna nog altijd een flinke klus. In totaal nam het project, inclusief ontwerp, liefst 4.935 uur in beslag. Meer dan de helft daarvan bleek nodig om ook echt de Lego-steentjes te stapelen.

Tot in detail

Het resultaat is een McLaren Senna van 1.700 kilo; ruim 500 kilo meer dan het origineel. Dankzij een elektrische aandrijflijn kan de Lego-Senna ook langzaam rijden. De auto is zo gedetailleerd nagebouwd dat je zelfs in het interieur kunt plaatsnemen om het stuur in handen te nemen. De Senna opgebouwd uit Lego wordt voorlopig nog niet uit elkaar gehaald. Bezoekers van het Goodwood Festival of Speed kunnen in juli namelijk kennismaken met het imposante bouwwerk.