De eerste autoshow van het jaar is die van Detroit (NAIAS). In Noord-Amerika zijn er behoorlijk wat wereldprimeurs en conceptcars te vinden waarvan wij de beste tien op een rij hebben gezet.

Kia Stinger GT

Kia heeft misschien wel de grootste primeur in Detroit. Haar Stinger GT is een volbloed sportauto die het de snelle jongens van onder meer Audi en BMW lastig moet maken. De Stinger GT is gebasseerd op de GT Concept die we een half decennium geleden al mochten aanschouwen. De snelle sportsedan beschikt over een 3,3 liter V6 met dubbele turbo die goed is voor een vermogen van 370 pk en een koppel van 510 Nm. In 5,1 seconden sprint de Stinger GT van nul naar honderd. Aan het eind van dit jaar kunnen we de zeer sportieve Kia in Nederland verwachten.



Audi Q8 concept

Als je grootste concurrenten wel al een grote coupé-SUV hebben en jij nog niet, dan kun je niet achter blijven. Audi pakt in Amerika uit met de Audi Q8 concept. Ondanks zijn benaming ‘concept’ zit hij dicht tegen de productieversie aan. Het showmodel is voorzien van een hybride aandrijflijn en krijgt een systeemvermogen van 450 pk mee. Volgend jaar moet de Q8 er zijn.



Infiniti QX50 Concept

Nog een studiemodel die hard richting productierijp gaat; de Infiniti QX50 Concept. De QX50 Concept haalt circa 280 pk aan vermogen uit zijn tweeliter viercilinder turbomotor. De krachtbron maakt gebruik van variabele compressie. Met de techniek zegt Infiniti dat de auto meer dan een kwart zuiniger kan zijn dan een zescilinder met vergelijkbaar vermogen. De QX50 Concept is voorzien van een geupdate versie van ProPilot, waarmee de auto over autonome functies beschikt. Verwacht: 2018.



Mercedes-Benz E-Klasse Coupé

Op de Mercedes-Benz stand staat onder meer de E-Klasse Coupé. De E-Klasse met gebogen daklijn zal in Nederland bij 57.052 euro beginnen en dan heb je de achterwielaangedreven E 200 met 9G-Tronic-transmissie. De tweeliter viercilinder turbo levert een vermogen van 184 pk. Er is ook een tweeliter viercilinder leverbaar met 245 pk – de E 300 – en de vierwielaangedreven E 400 4MATIC met 333 pk.



Lexus LS

De Lexus LS is al bijna dertig jaar onder ons en met de introductie van de vijfde generatie leeft het vlaggenschip van de Japanners voorlopig voort. Voor een topklasse limousine mag de vormgeving – gebogen daklijn, enorme grille – best spannend genoemd worden. Sowieso is de nieuwe LS langer, lager en breder dan zijn voorganger. De 3,5-liter V6 met twin-turbo levert 421 pk en kent een koppel van Nm. De LS – voorzien van 10-trapsautomaat – accelereert in 4,5 seconden naar 100 km/u.



Nissan Vmotion 2.0

De Nissan Vmotion 2.0 is helaas slechts een onderzoek naar de nieuwe designtaal van Nissan. Stop met zoeken zeggen wij, want de juiste vormen lijken gevonden. Opvallende details: de B-stijl is achterwege gelaten waardoor de achterportieren tegendraads openen. Ook fraai: het futuristische interieur.



Mercedes-AMG GT C Edition 50

Mercedes-AMG ziet Abraham en daarom is de GT C uitgevoerd als jubileumeditie. Er is keuze uit twee lakkleuren: Designo Graphite Grey Magno en Designo Cashmere White Mango en onder meer de frontsplitter en sideskirts hebben een donkere afwerking. Bovendien heeft de grille verticale spijlen – Panamericana-stijl – een designkenmerk die we ook in 2017 op de overige Mercedes-AMG GT-modellen zullen zien terugkomen.



Audi SQ5

Op de NAIAS vinden we de vierwielwielaangedreven Audi SQ5. De sportieve variant van de Q5 haalt een vermogen van 354 pk uit zijn turbogeblazen 3.0 TFSI V6 benzinemotor. De klassieke sprint verloopt in 5,4 tellen. Op de optielijst staan onder meer een sportdifferentieel en adaptieve luchtvering. Tot de standaarduitrusting behoren o sportstoelen uitgevoerd in Alcantara en 20-inch aluminium velgen. Halverwege dit jaar verschijnt de Audi SQ5 in Nederland.



Volkswagen Tiguan Allspace

De Volkswagen Tiguan met langere wielbasis heet de Allspace. Het model dat in Nederland boven de Tiguan en onder de Touareg komt te staan is ruim 21 centimeter langer dan de reguliere Tiguan. De groeispurt resulteert in een optionele derde zitrij en 115 liter meer bagagevolume. De Allspace komt in de tweede helft van 2017 naar Nederland.



Bentley Continental Supersports

De rapste Bentley van dit moment is de Continental Supersports. Supersports betekent dat de

W12-krachtbron is herzien – voortaan is 710 pk en meer dan duizend Newtonmeter aan koppel beschikbaar – en dat er de nodige visuele aanpassingen zijn gedaan. Zo zijn de bumpers opnieuw getekend en vindt men donkere accenten in lichtunits en uitlaatuiteindes terug. Bovendien heeft Bentley de Continental Supersports onderworpen aan een dieet, waardoor dit de lichtste Bentley in het gamma is. In 3,5 seconden snelt hij van nul naar honderd.