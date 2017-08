DeLorean herleeft niet alleen op de weg, maar ook in de lucht

De wereldberoemde DMC-12 van DeLorean – u weet wel, die auto van Back to the Future – is inmiddels weer verkrijgbaar. En binnenkort staat die familienaam ook op vliegende voertuigen.

De Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act redde vorig jaar de DMC-12. Dankzij die speciale Amerikaanse wet mogen auto’s ouder dan 25 jaar immers weer kleinschalig geproduceerd worden, ook als ze niet voldoen aan de strengste milieu-eisen. Dat betekent dat je als Back to the Future-fan net als Marty McFly in de wereldberoemde DeLorean kan rondrijden.



Vliegende auto

Door de tijd reizen gaat helaas niet, en opstijgen zoals aan het einde van het eerste deel van de filmreeks is er ook niet bij. Althans, niet in deze DeLorean. Als het aan Paul DeLorean ligt, inderdaad het neefje van de oprichter van de DeLorean Motor Company, kun je straks wel wegvliegen in een creatie van zijn bedrijf. Paul DeLorean is namelijk eigenaar van DeLorean Aerospace. Haar DR-7 kan zowel op de weg rijden als vliegen. Eenmaal in de lucht haalt het gevaarte een snelheid van ruim 380 km/u terwijl het vliegbereik rond de 190 kilometer ligt.



Autonoom

De DR-7 is opgetrokken uit een composiet van koolstofvezel en heeft een monocoque structuur, net als een F1-wagen. Het ding vliegen moet kinderspel worden, omdat de DR-7 de meeste kunstjes autonoom uitvoert. Ook moet de vliegende DeLorean behoorlijk betaalbaar worden.