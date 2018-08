De zevende generatie BMW 3 Serie zoekt perfectie op de Nürburgring

De zevende generatie van de BMW 3 Serie staat begin volgend jaar in de showroom en dus is het hoog tijd voor de nodige perfectionering van het onderstel. De Duitsers doen dat op de Nordschleife van de Nürburgring.

De aankomende BMW 3 Serie lijkt een flink volwassener rijgedrag te krijgen. Nu is er met de zesde generatie weinig mis, maar doordat de Duitsers ditmaal het CLAR-platform van de 5 Serie als basis nemen, lijkt het ook de sportiviteit en rijcomfort van de grotere broer van de 3 Serie te willen kopiëren. Of zoals BMW het zelf zegt: “het ontwikkelingsproces van de nieuwe BMW 3 Serie is gericht op nog meer sportieve flair.” Momenteel wordt op de Nürburgring de laatste hand gelegd aan de fijnstelling van de wielophanging, de schokdempers, de stuurinrichting en de remmen.





Wendbaarder

BMW verklapt al dat het zwaartepunt van het nieuwe model ongeveer 10 mm lager ligt dan zijn voorganger. Ook is een perfecte 50:50-gewichtsverdeling verkregen. De zevende generatie is bovendien weer een stuk lichter dan z’n voorganger; tot wel 55 kilo. De carrosseriestructuur is stijver en de wielophanging is verbeterd. De nieuwe BMW 3 Serie zal een stuk wendbaarder zijn, belooft het merk. Een innovatief ‘lift-related’ schokdempersysteem moet vibraties nog beter opvangen en wegfilteren.



Omdat alles in de nieuwe 3 Serie beter dan ooit moet zijn, is de viercilinder-in-lijn benzinemotor opnieuw ontwikkeld. Hij zal én sportiever én tot wel 5 procent zuiniger zijn dan krachtbronnen die in de vorige generatie gebruikt werden.



M-sportonderstel

Om het sportievere karakter van de 3 Serie te benadrukken is het optionele M-sportonderstel ook flink onder handen genomen. De demping van het M-sportonderstel is zo’n 20 procent stugger dan die van de standaard wielophanging en volgens BMW is het verschil met de standaard wielophanging veel sterker voelbaar dan voorheen. BMW monteert op de 18-inch wielen voor en achter verschillende bandenmaten. Het M-sportonderstel wordt leverbaar in combinatie met het M-sportdifferentieel dat het aandrijfkoppel selectief over de achterwielen verdeelt.