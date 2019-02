De Volkswagen Buggy keert terug voorzien van stekker

De Kever-buggy’s waren razend populair in de jaren zestig en zeventig. Op de aankomende autoshow van Genève – begin maart – is de Volkswagen-buggy terug. Compleet met elektrische aandrijflijn.

Dakloos, deurloos en vrijstaande wielen; de Kever-buggy’s uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren regelrechte pretmachines. De Amerikaanse woestijnbuggy keert nu terug als studiemodel op de autoshow van Genève. Voorzien van een elektrische aandrijflijn is er een duidelijke 21e eeuwse draai aan het iconische model gegeven, maar de wulpse vormen van weleer zijn in grote lijnen gebleven. Nog altijd ontbreekt het dak, de deuren en krijgen de wielen de speelruimte die ze in offroad terrein – zand en duinen – nodig hebben. Volkswagen zet de nieuwe buggy op het modulaire MEB-platform (Modularer Elektrobaukasten).

Wereldwijd zijn er in de vorige eeuw ongeveer een kwart miljoen buggy’s op het Kever-chassis gebouwd. Bekend geworden zijn de cabriolets van Hebmüller en Rometsch en de Meyers Manx- woestijnbuggy’s (zoals afgebeeld).