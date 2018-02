De Supra komt terug! Toyota bevestigt ‘de terugkeer van een legende’

De Autosalon van Genève komt er weer aan (8-18 maart) en dat betekent dat de aankondigingen voor wereldprimeurs elkaar in rap tempo opvolgen. Toyota maakt bekend met de nieuwe Supra naar Zwitserland af te reizen.

De Toyota Supra wordt sinds het begin van de 21e eeuw niet meer verkocht. De wereldwijde fans wachten dus al dik 15 jaar op een opvolger van de beroemde Japanse sportwagen. De afgelopen jaren leek de nieuwe Supra z’n neus al een aantal keer tegen het venster te drukken, maar zowel de FT-HS Concept uit 2007 als de FT-1 uit 2014 schopten het niet tot een productiemodel. Maar nu laat Toyota geen twijfel meer over bestaan over de komst. Het spreekt namelijk over “de terugkeer van een legende” om er aan toe te voegen dat we al in maart kunnen kennismaken met de verloren zoon. “Op de Autosalon van Genève 2018 maakt Toyota’s meest iconische sportwagen een glorieuze comeback.” De naam ‘Supra’ neemt Toyota dus niet in de mond, dus of de nieuwe sportauto ook zo gaat heten is nog niet zeker. De Japanners zouden echter gek zijn om het niet te doen.



BMW Z4/Z5

De nieuwe Supra wordt samen met BMW ontwikkeld. De sportwagen zal in de Duitse versie als ‘Z5’ door het leven gaan, al wordt er ook gesuggereerd dat de benaming ‘Z4’ wordt afgestofd. Andere bronnen zeggen dat de Supra leverbaar wordt met een 192 pk sterke 2,0-liter turbomotor en een 3,0-liter zescilinder met een vermogen van 340 pk. Over drie weken weten we of de geruchten kloppen.