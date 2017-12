Polestar staat op eigen benen. Met de Polestar 1 krijgt de zelfstandigheid van het voormalige performance-label van Volvo in 2019 ook echt handen en voeten. En dat debuutmodel komt als eerste naar Nederland.

Nu Polestar niet meer het performance-label van Volvo is, maar een eigen merk, komt het ook met eigen modellen. De Polestar 1 moet vanaf 2019 het spits afbijten. We zagen recent al de geslaagde vormen van het elektrische debuutmodel voorbijkomen en ook diens eigenschappen maken nieuwsgierig. De Polestar 1 is namelijk een plug-in hybride met een forse puur elektrische actieradius. De tweedeurs 2+2 Grand Tourer Coupé kan op één stekkerlading 150 kilometer emmissievrij rijden. Polestar draait het standaard plug-in hybridepraatje dus ook heel gevat om: ‘de elektrische GT krijgt ondersteuning van een verbrandingsmotor’.



Polestar Space

De eerste Polestars 1 die van de Chinese productieband komen zijn onder meer bestemd voor Nederland. De auto wordt in het begin namelijk alleen geleverd in Zweden, Noorwegen, Duitsland, China, de Verenigde Staten en dus ons land. Door middel van diverse ‘Polestar Spaces’ wil het nieuwe merk zijn auto’s in de aangekondigde markten promoten. Het zijn geen dealerbedrijven, want de Polestar 1 bestel je gewoon online. Ook koop je geen Polestar, want je sluit een abonnement af voor twee of drie jaar.