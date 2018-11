De nieuwe Porsche 911: het icoon ‘vermant’ zich

De achtste generatie van de Porsche 911 viert zijn wereldpremière in Los Angeles. De 992 oogt weer net wat kloeker dan z’n voorganger. Of zoals de Duitsers zelf zeggen; hij heeft een meer masculien uiterlijk gekregen.



Met z’n slanke taille en brede heupen zou je met een beetje goede wil een vrouwenlichaam in de nieuwe Porsche 911 ontwaren. Toch spreekt Porsche van een toegenomen masculiniteit. En inderdaad, de verbrede wielkasten en bredere achtersteven maken de achtste generatie weer wat stoerder dan z’n voorganger. De voorzijde van de 992 is bovendien 4,5 centimeter breder en de forse wielen – 20-inch voor en 21-inch achter – doen hem eveneeens goed. Om de gladde lijnen vanhet silhouet te benadrukken monteert Porsche elektrisch uitklapbare handgrepen. Aan de achterzijde van de uit aluminium opgetrokken 992 valt de brede lichtstrip op.



Back to the 70s

In het interieur laat Porsche oud met nieuw combineren. Moderne digitale displays en klokken zijn verzonken en in rechte lijnen geplaatst, zoals Porsche dat ook in de jaren zeventig met het instrumentarium deed. Het middenscherm is voortaan 10,9-inch groot. De centraal geplaatste toerenteller is gewoon nog analoog.

Meer vermogen

De 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotoren van de 911 Carrera S en 911 Carrera 4S maken een vermogenssprong. Tegenwoordig zijn ze goed voor 450 pk en dat is 30 pk meer dan voorheen. De Coupé met achterwielaandrijving snelt in 3,7 seconden van nul naar honderd, terwijl de vierwielaangedreven 911 Carrera 4S dat één tiende sneller doet. Kies je voor het Sport Chrono Pakket dan sprint je daar nog eens twee tienden van af. De topsnelheden liggen net boven de 300 km/u.

WET-modus

Een nieuw foefje op de 911 is de WET-modus. Het systeem herkent water op de weg en past de auto-instellingen daarop aan. Ook krijgt de bestuurder een seintje. Verder aanwezig op de 992; een op camera’s gebaseerd waarschuwings-en remhulpsysteem en een nachtzichtassistent met een warmtebeeldcamera.

De Porsche 911 Carrera S start bij 156.700 euro en de 911 Carrera 4S begint bij 165.100 euro. De nieuwe modellen zijn per direct te bestellen, de levering start in het voorjaar van 2019.