Als het circuit de straat ontmoet: de nieuwe Porsche 911 GT3 RS

Als je het circuit naar de straat wil halen, kun je natuurlijk kiezen voor de nieuwe Ferrari 488 Pista. Ook in Genève begin maart, maar dan een iets minder rap; de Porsche 911 GT3 RS. Al is die is met 272.900 euro wel een stuk goedkoper.

Voor dik 270.000 euro kun je de Ferrari-showroom binnenstappen en de 488 GTB bestellen. Dan krijg je een steigerend paard mee naar huis met 670 pk aan vermogen een 0-100 km/u-acceleratie in exact 3 tellen. Een minpuntje; je hebt dan niet de snelste 488 voor je deur staan, want dat is binnenkort de 488 Pista. Die versie – begin maart gepresenteerd op de Autosalon van Genève – wordt neergezet als de circuitauto voor de openbare weg en is zowel lichter als krachtiger (720 pk) dan de GTB. Maar dus ook flink duurder, al zijn de prijzen nog niet bekend.



Porsche 911 GT3 RS

Op de Zwitserse autosalon staat nog een ander icoon die het circuit naar de straat brengt; de gloednieuwe Porsche 911 GT3 RS. Met een vanafprijs van 272.900 euro is de auto een fractie goedkoper dan de 488 GTB en ook ietsje tammer. De atmosferische 4,0-liter boxermotor levert een vermogen van 520 pk en daarmee snel je in 3,2 tellen van nul naar honderd. Ook de topsnelheid van 330 km/u van de Italiaan wordt niet gehaald. De naald van de kilometerteller blijft steken op 312 km/u.



Hoogtoerige motor

Porsche’s derde GT voor straatgebruik binnen een jaar – eerder verwelkomden we al de 911 GT3 en de 911 GT2 RS – beschikt over een ware racemotor. Het maximum toerental bedraagt namelijk 9.000 tpm. Verder beschikt de overtreffende trap van de 500 pk sterke GT3 over een 7-traps PDK die extra sportief is afgesteld. Verder heel ‘racy’; de flinke vaste achtervleugel en het interieur met carbon kuipstoelen. Voor de bouw van de GT3 RS zijn al veel lichtgewicht materialen gebruikt, maar wie nog meer kilo’s wil verliezen opteert voor het Weissach Pakket. Dankzij het gebruik van carbon elementen voor het onderstel, het interieur en exterieur loopt het wagengewicht terug tot 1.430 kilo. Voor wie de Porsche 911 GT3 RS regelmatig het circuit opstuurt, is het Clubsport Pakket aan te vinken. Een rolkooi en zespunts gordels behoren dan tot de standaarduitrusting.