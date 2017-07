Dartz Black Alligator: voor supersterren en dictators

Heb je het even helemaal gehad met huidige aanbod van luxe SUV’s? Denk dan eens na over de Dartz Black Alligator. Een kogelwerend monster in zwart of goud met slechts 1.600 pk.

Wie de website van Dartz bezoekt, denkt regelrecht in een slechte 1 april-grap getrapt te zijn. Toch schijnt de bizarre autobouwer uit Letland echt te bestaan. De specialiteit van Dartz is namelijk over-the-top auto’s bouwen voor mensen met een hele slechte smaak. Of zoals op de website is te lezen: ‘Kogelvrije weelde vertrouwd door miljardairs, tsaren, supersterren, generalen en dictators sinds 1869.’



Duurder dan duur

Het bedrijfje begon bijna 150 jaar geleden als rijtuigbouwer voor een Russische tsaar. Toen in 1912 een op maat gemaakte auto voor de tsaar volgde, was de naam als coachbuilder gevestigd. Tegenwoordig bestaat het modelaanbod ondermeer uit de Dartz Prombron Black Snake – met als ondertitel ‘more expensive then most expensive’ – en de Red Diamond; alias ’s werelds duurste SUV. De vaste ingrediënten: heel veel goud, gewapende materialen, een stortvloed aan pk’s en hoekige vormen.



Monstertruck

Het laatste paradepaardje van Dartz is de Black Alligator. De auto is genoemd naar een helikopter van het Russische leger en krijgt de Mercedes-AMG GLS63 als donor. Weinig van het origineel is echter meer zichtbaar in het eindresultaat, want we zien een voorzijde die het meeste weg heeft van een monstertruck. De Black Alligator is overigens niet alleen verkrijgbaar in stemmig zwart, maar ook in camouflagekleur en blinkend goud. Yes!



Titanium meets Kevlar

Hoewel de getoonde pompeuze voorzijdes een brok staal beloven, beschikt de Black Alligator toch echt over een koolstofvezel body. In een niet alledaagse mix met Kevlar, wel te verstaan. Omdat Dartz een naam heeft hoog te houden op het gebied van kogelwerende auto’s, kun je ook opteren voor een versie met titanium body, afgewerkt met een laagje Kevlar.



Tank

De 5,5-liter V8 van de Mercedes-AMG GLS63 vormt het hart van de tank op wielen, maar dan is het vermogen opgeschroefd naar minimaal 700 pk. Wie de duurste versie kiest, komt zelfs uit op 1.600 pk. Helemaal niet zo gek bij Dartz, want in het modelportfolio is tevens de ‘Nagel’ te vinden, een 2.000 pk sterke ‘armored sportback yacht puller’.



Prijzig

Hoeveel de Dartz Black Alligator gaat kosten, hangt geheel af van je wensen. Dartz liet wel los dat er een 5Z en een 6Z versie zijn die respectievelijk de deur uit gaan voor een prijs met 5 en van 6 nullen. Voordat je gelijk je spaarpot stukslaat voor de Dartz Black Alligator, kijk ook nog even wat het bedrijfje nog meer in het aanbod heeft. Wellicht is de Mercedes 6×6 Sahara G-eopard ook wel wat. Een heel onopvallend autootje, toch?