Haast tot vervelens toe kwam de Alpine Vision – als voorbode van de nieuwe A110 – het laatste jaar voorbij, maar specificaties ontbraken steeds. Tot vandaag.

Het werd hoog tijd dat de Autosalon van Genève begon. Want de nieuwe Alpine A110 hadden we al veelvuldig als conceptcar gezien en vorige week dan ook als panklare productieversie, maar we wisten nog niets over diens specificaties. Nu wel, dus we branden los.



Aluminium

Mede dankzij het veelvuldig gebruik van aluminium is de Alpine A110 slechts 1.080 kilo zwaar. De auto is met een lengte van 4.18 meter bovendien lekker compact. De gewichtsverdeling van 44% voor en 56% achter in combinatie met een laag zwaartepunt moeten de A110 een bochtenridder maken, net als de Alpine modellen uit de jaren zestig en zeventig.



Lichtvoetig

Dankzij zijn lage gewicht kan de A110 uit de voeten met slechts een 1,8-liter viercilinder turbomotor die door Renault-Nissan naar een vermogen van 252 pk is gebracht. Het maximumkoppel bedraagt 320 Nm. In slechts 4,5 seconden snelt de A110 van 0-100 km/u.



De A110 laat zijn bestuurder kiezen uit drie rijmodi (Normal, Sport en Track). Elke modus geeft andere afstelling aan motor, transmissie, stuurinrichting, ESC, uitlaatgeluid en bestuurdersinformatie.

Voorvader

Qua design is de A110 schatplichtig aan de originele A110 Berlinette. Het silhouet is afgekeken bij het orgineel en ook in de neus – al dan niet voorzien van vier separate LED-dagrijlampen – is het evenbeeld van zijn voorvader zichtbaar. Aan de achterzijde wordt die verwijzing naar vroeger gelegd door middel van de gebogen achterruit. Om de cirkel helemaal rond te maken wordt de in Frankrijk ontworpen A110 geproduceerd in de fabriek in Dieppe, door Alpine aangeduid als zijn ‘historische en spirituele thuishaven.’



Het interieur is minimalistisch, niet te verwarren met spartaans. De lederen bekleding en aluminium en koolstofvezel accenten geven de nodige luxe uitstraling.



Prijs

De Alpine A110 staat eind 2017 in de showroom van een aantal geselecteerde Nederlandse Renault-dealers die daarmee ook officieel Alpine-dealer worden. De exacte prijs voor Nederland is nog niet bekend, maar Alpine wil wel loslaten dat het speciale introductiemodel – de Alpine A110 Première Edition – 58.500 euro (inclusief belastingen) in Frankrijk gaat kosten. In 2018, als alle 1.955 Première Editions zijn gebouwd, zullen er ook A110’s van de band rollen met andere uitrustingsniveaus. Alle Première Editions zijn overigens al verkocht.