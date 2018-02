CUPRA worstelt zich los van SEAT en gaat op eigen benen staan

SEAT meldt dat het CUPRA-label, normaal verbonden aan de sportiefste modellen van het Spaanse merk, binnenkort zelfstandig verdergaat.

Recent maakte Polestar zich al los van Volvo en nu doet het performance-label van SEAT hetzelfde; CUPRA gaat als zelfstandig merk verder. De details van de afsplitsing zal SEAT op 22 februari uit de doeken doen, waarna begin maart de eerste CUPRA zich op de autosalon van Genève laat zien. SEAT meldt alvast dat CUPRA niet alleen de naam van een nieuw merk zal zijn, maar meer dan dat.

CUPRA-dealers

SEAT zal in Nederland een aantal van haar dealerbedrijven tot CUPRA-dealers bombarderen. In een apart deel van de showroom zullen dan de modellen van het nieuwe merk komen te staan. Het is niet bekend of CUPRA voort blijft borduren op bestaande SEAT-modellen, of dat het net als Polestar eigenhandig modellen gaat ontwikkelen.