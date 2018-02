CUPRA staat op eigen benen met snelle Ateca en TCR Racer

Op de autosalon van Genève over twee weken komt het van SEAT losgeweekte CUPRA met twee pittige modellen. Een voor de straat en een voor het circuit.

CUPRA was sinds 1996 het performancelabel van SEAT maar is dat sinds een paar weken niet meer. CUPRA staat op eigen benen en daar horen eigen sportieve CUPRA-modellen bij. CUPRA bij het spits af met de CUPRA Ateca. De SUV is voorzien van een 300 pk sterke 2.0 TSI-motor die gekoppeld is aan een zeventraps DSG-automaat. De vierwielaangedreven Ateca snelt ermee in 5,4 seconden meer van nul naar honderd. De topsnelheid bedraagt 245 km/u.



CUPRA TCR

In Genève heeft SEAT ook de CUPRA TCR klaarstaan; een toerwagen bestemd voor de racerij. De TCR – voorheen de Leon Cup Racer TCR – is voorzien van onder andere racestoelen, speciale bumpers, een andere motorkap en stuurwiel. Ook prijkt het koperkleurige CUPRA-logo voor- en achterop.



Ibiza en Arona

Het lijkt erop dat we binnen afzienbare tijd ook een CUPRA Ibiza en CUPRA Arona voorgeschoteld krijgen, want het nieuwe merk heeft de ontwerpstudies al klaar.



Leon CUPRA R ST

Ronduit verwarrend is dat SEAT tegelijkertijd met de CUPRA-modellen haar Leon CUPRA R ST lanceert. Dat is dus nog gewoon een SEAT onder het oude CUPRA-label en dus geen product van het nieuwe zelfstandige merk. De Leon CUPRA R ST heeft ook een 2.0 TSI-motor met 300 pk aan boord, een DSG-automaat en vierwielaandrijving.