CUPRA Formentor: plug-in hybride studiemodel met 245 pk

CUPRA weekte zich een jaar geleden los van SEAT en dat wordt gevierd met het eerste (studie)model; de Formentor. De SUV wordt voorzien van plug-in hybridetechniek.

Op de Autosalon van Genève begin maart laat CUPRA haar Formentor zien. De SUV is nog een studiemodel, maar als we de vormen zo zien wel eentje die snel in productie kan. De eerste zelfstandige CUPRA – SEAT zet het voormalig label als los merk in de markt – valt op door z’n geslaagde lijnen. We zien een lange motorkap en brede schouders. Aan de achterzijde zien we een over de volle breedte doorlopende lichtstrip; een designfoefje dat helemaal hip is.

Hybride

De CUPRA Formentor zal door het leven gaan als plug-in hybride. Een benzinekrachtbron werkt samen met een elektromotor en tekent voor een systeemvermogen van 245 pk. De acceleratietijden bewaart CUPRA nog even tot volgende maand, maar het laat wel al weten dat de Formentor zo 50 kilometer ver reikt op de elektromotor alleen. Ook is al bekend dat er een DSG-automaat met dubbele koppeling aan boord is en dat de sportieve SUV beschikt over een intelligent DCC-onderstel, een sperdifferentieel en Progressive Steering.

Interieur

In het interieur zien we een ‘zwevend’ dashboard terug, naast het nodige leer en koolstofvezel. Als interieuraccenten worden hoogglans zwart en donkerchroom gebruikt. Verder van de partij: een digitale cockpit en een navigatiesysteem met 10-inch scherm.