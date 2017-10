Concurrentie voor de Volvo XC40. 8 SUV’s voor 40 mille

De nieuwe Volvo XC40 start met een vanafprijs van net geen 40 mille. Maar welke andere (compacte) SUV’s koop je voor dat bedrag bij de concurrentie? Een selectie uit het aanbod.

BMW X1 – vanaf 42.190 euro

Instappen in een (compacte) SUV bij BMW doe je in de X1 sDrive18i. Diens 140 pk is minder dan de 156 pk aan vermogen die Volvo uit haar drieclinder T3 tovert, doch maakt de BMW veel indruk op het gebied van rijcomfort. Wat zet de XC40 daar straks tegenover?



Audi Q3 – vanaf 38.525 euro

De directe concurrent heet bij Audi de Q3. Die is best een hap goedkoper dan de BMW X1 en ook ten opzichte van de XC40 is hij iets voordeliger, al legt hij met 125 pk vermogen afkomstig uit z’n 1.4 TFSI wel af. De kleinere, stadse, Q2 biedt dan uitkomst. Die voorzie je voor 40 mille van een 150 pk sterke benzinemotor en een rijkere uitrusting.

Mercedes-Benz GLA – vanaf 38.800 euro

Wie Audi en BMW zegt, zegt ook Mercedes-Benz. Diens meest compacte voorwielaangedreven SUV – of crossover zoals u wilt – is verrassend krachtig. De GLA 180 heeft een 1,6-liter motor met 122 pk maar snelt toch in slechts 9 tellen van 0-100 km/u.

MINI Countryman Cooper S – vanaf 40.400 euro

De XC40 wordt neergezet als lifestyle-auto. En op dat vlak krijgt de Volvo concurrentie van de MINI Countryman. Zeker als dynamische Cooper S – liefst 192 pk sterk –is de stoere MINI een partij om rekening mee te houden.



Peugeot 5008 GT Line – vanaf 38.210 euro

Met een vanafprijs van ruim 33 mille is de Peugeot 5008 een stuk voordeliger dan de nieuwe Zweed. Maar wie voor de luxe GT Line kiest, maakt meteen een forse stap in de prijslijst en ziet de teller op 38.210 euro staan. De motor is dan de 1,2-liter grote benzinemotor met 130 pk. Wie met minder luxe afkan, kiest voor een sterkere motor, zoals de 165 pk sterke e-THP die net door de 40-mille grens breekt.

Ford Kuga Vignale – vanaf 38.195 euro

De Ford Kuga kost ‘kaal’ een kleine 26 mille, maar gaat als exclusieve Kuga Vignale de deur uit voor bijna de helft meer. Een volledig lederen interieur, bijzondere exterieurlakken en fijne velgen zijn dan allemaal van de partij. Net als een 1,5-liter EcoBoost motor met 150 pk.

Honda CR-V – vanaf 40.900 euro

Volgens de Japanners zelf is de Honda CR-V is ’s werelds meest verkochte SUV. In Nederland levert Honda de auto in liefst zeven uitvoeringen, waarbij de met onder meer de Lifestyle Adventure qua prijs de Volvo XC40 volgt. Wil je een vierwielaangedreven CR-V, dan ben je wel iets duurder uit.

Volkswagen Tiguan Allspace Trendline – vanaf 38.951 euro

De Allspace is een stukje groter dan de reguliere Tiguan en dat is voor ruimtezoekers een goed argument om voor Volkswagen te kiezen en niet voor Volvo. Al oogt de XC40 een stuk spannender.