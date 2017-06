Comeback TVR krijgt gestalte op Goodwood Revival

Het Britse TVR presenteert haar comeback-model begin september op Goodwood Revival. De sportwagen heeft een 5,0-liter Cosworth-V8 aan boord.

Zoals de naam al aangeeft is Goodwood Revival (8 – 10 september) bedoelt voor klassiekers. Sterker nog, alleen auto’s gebouwd voor 1966 mogen ook daadwerkelijk het circuit op. Onder hen ook TVR’s, want het gereanimeerde merk – dat teruggaat tot 1947 – is aanwezig. Het viert haar 70-jarige jubileum met rijdende pronkstukken uit een bewogen verleden én een gloednieuw statisch model: de Griffith.

Herstart

Het 70-jarig jubileum is daarmee vooral een moment van vooruitkijken. De Griffith – we weten nog niet helemaal zeker of de auto echt zo gaat heten – is het eerste model van TVR sinds tijden en bovendien het eerste model na de herstart.



V8

Het hart van de achterwielaangedreven nieuweling wordt gevormd door een 5,0-liter Cosworth-V8 met een vermogen van circa 480 pk. De 1.200 kilo zware Griffith sprint daarmee zeker binnen 4 tellen van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid moet 320 km/u bedragen.

Uitlaatsysteem

Over het uiterlijk van de Griffith weten we nog weinig. Een vrijgegeven detailbeeld van TVR wijst er echter op dat de uitlaatuiteindes in flanken zijn verwerkt, iets wat we al eerder zagen bij de Sagaris van het merk. Bij de Sagaris zaten ze echter verwerkt in de achterbumper, terwijl eerdere schetsen wijzen op plaatsing achter de voorwielen.

Laatste exemplaren

In totaal bouwt TVR 500 exemplaren van z’n nieuwe model, en die zijn bijna allemaal al uitverkocht. Na Goodwood Revival is het orderboek waarschijnlijk vol getekend. De auto kost 90.000 pond, omgerekend ruim 100.000 euro.