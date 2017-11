Chevrolet Corvette ZR1 is de snelste Corvette ooit

De gloednieuwe Chevrolet Corvette C8 maakt waarschijnlijk volgend jaar z’n opwachting. De huidige generatie wordt alvast bedankt voor z’n diensten met de 766 pk sterke ZR1.

De Chevrolet Corvette C8 die we naar verwachting volgend jaar te zien krijgen, belooft te worden voorzien van een middenmotor. En dat zijn we van de Amerikaan niet gewend. Traditiegetrouw zit de motor weggestopt in de neus. Als afscheid van de huidige C7 – en dus van de voorin geplaatste krachtbron – komt Chevrolet nu met de spectaculaire ZR1. Die extra sportieve versie krijgt namelijk 766 pk mee en is daarmee de krachtigste Corvette ooit. De 6,2-liter V8 – voorzien van supercharger en dubbele brandstofinjectie – weet bovendien een maximumkoppel van 969 Nm te genereren. Hoe snel de Corvette ZR1 precies is, wil Chevrolet nog niet verklappen. Maar wij denken dat een tel of drie wel voldoende is om van nul naar honderd te accelereren.



‘High Wing’/’Low Wing’

Bij de presentatie in Dubai gaven de Amerikanen prijs dat topsnelheid 337 km/u gaat bedragen en dat de downforce oploopt tot 431 kilo. Je moet echter wel de keuze maken of je gaat voor ‘High Wing’ of ‘Low Wing’. Wie de ZR1 als ‘High Wing’ bestelt krijgt een hoge vleugel die zich in twee standen laat zetten. Oftewel: maximale downforce. Wie liever een iets hogere topsnelheid heeft, kiest voor de ‘Low Wing’, maar dan zit je wel iets minder strak aan het asfalt geplakt. Wat we verder weten is dat de Corvette ZR1 1.598 kilo weegt en dat er de keuze bestaat uit een handgeschakelde 7-bak of een automaat met 8 verzetten.

De Chevrolet Corvette ZR1 wordt in het voorjaar verwacht.