De Fisker EMotion zagen we al een aantal keer voorbij komen, maar nooit was de auto in z’n uiteindelijke vorm te zien. Tot nu. Op de CES 2018 maakt de EMotion z’n werelddebuut.

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is de plek waar Fisker haar vierwielaangedreven EMotion aan de wereld toont. De auto is opgetrokken uit koolstofvezel en aluminium en is volledig elektrisch aangedreven. Op één batterijlading kan bijna 650 kilometer worden afgelegd. In negen minuten is het accupakket zodanig opgeladen dat al 200 kilometer gereden kan worden.



Level 4

De specificaties van de EMotion komen grotendeels overeen met die van de Tesla Model S. Zo is het vermogen van de Fisker 783 pk en sprint hij in circa 3 tellen van nul naar honderd. Ook kent de EMotion flink wat autonome functies. ‘Level 4’ van autonoom rijden zou de auto aan moeten kunnen. Opvallend aan de auto zijn de vlinderdeuren en de forse 24-inch wielen. Binnenin zien we tal van digitale displays terug, waaronder een 27-inch (optioneel) scherm voor de achterpassagiers.



Nieuwe batterijtechnologie

De productie van de Fisker EMotion start volgend jaar en dan zal de auto ook in de Verenigde Staten in de showroom staan. De vanafprijs daar bedraagt 129.900 dollar. In 2020 komt de auto ook naar Europa. Niet veel later heeft de EMotion wellicht een nieuwe batterijtechnologie aan boord, voorzien van de zogenaamde ‘solid state’ technologie, waarbij in 1 minuut tijd een acceptabele actieradius kan worden ‘getankt’. De totale actieradius van die nieuwe batterij kan oplopen tot 800 kilometer. Fisker heeft het jaar 2023 in gedachten voor de introductie van dergelijke nieuwe technologie.