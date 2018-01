CES 2018: Studiemodel Byton is gadget op wielen

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is al een paar jaar de plek waar ook automerken zich laten zien. Hoogtechnologische snufjes maken zich immers steeds vaker meester van de auto. Dit jaar is de bijdrage van het Chinese merk Byton opvallend. Haar studiemodel beschikt over een 1,25 meter breed bestuurdersdisplay.

Een gadget op wielen mag je de Byton wel noemen. Wat ooit een bescheiden display was ergens in het dashboard, is bij Byton uitgegroeid tot een 1,25 meter breed digitaal mozaïek. Byton, ofwel ‘Bytes on Wheels’, heeft drie grote schermen naast elkaar geplaatst. Elk scherm is naar de voorkeuren van de bestuurder en bijrijder in te stellen. De auto maakt voor het ontgrendelen gebruik van gezichtsherkenning en van wie eenmaal in de auto zit, wordt nogmaals het gezicht gescand. Op basis daarvan worden diens voorkeuren geladen op het gebied van audio en klimaat. De achterpassagiers beschikken eveneens over een eigen scherm.



In 2019 productieklaar

Hoewel het eerste model van Byton nog een conceptversie is, moet de 4,85 meter lange auto volgend jaar al in China in de verkoop gaan. Een jaar later moet de VS volgen. De auto zal met één en met twee elektromotoren leverbaar worden. De eerste versie krijgt 272 pk aan vermogen, het topmodel 476 pk. De elektrische actieradius bedraagt respectievelijk 400 en 520 kilometer. De auto zal ook veel autonome snufjes hebben, waarmee een level 4 autonomie behaald wordt.