Cayenne-reeks breidt uit. Dit is de Porsche Cayenne Coupé

Spoiler

Porsche breidt het Cayenne-modelgamma uit met de Cayenne Coupé. De SUV met gebogen daklijn is onder meer voorzien van een adaptieve achterspoiler, twee aparte achterzittingen en een panoramisch glazen dak. Een carbondak is optioneel.



De Cayenne Coupé is de sportiever ogende broer van de bekende Cayenne. De auto is grotendeels hetzelfde maar verschilt, vanzelfsprekend, in de dakpartij en aan de achterzijde. De daklijn loopt veel sneller af en dat heeft ook gevolgen voor de voorruit, de A-stijl en achterportieren. Die zijn opnieuw ontworpen om het met twintig millimeter verlaagde dak ruimte te geven.

De Cayenne Coupé heeft – naast een vaste dakspoiler – een adaptieve dakspoiler en die kan zowel extra efficiency als meer downforce op de achteras genereren. De spoiler bij snelheden vanaf 90 km/u 13,5 cm omhoog, om de druk bij hogere snelheden op de achteras te verhogen.

Panoramisch glazen dak

Een van de highlights van de Cayenne Coupé is het panoramische glazen dak van 2,16 vierkante meter. Er is ook te kiezen voor een carbondak. Dat carbondak maakt deel uit van een van de drie lichtgewicht sportpakketten die Porsche aanbiedt.



Vier stoelen



De Cayenne Coupé biedt plaats aan vier personen. Porsche kiest immers voor een configuratie waarin er vier individuele stoelen in het interieur zijn geplaatst. De vertrouwde achterbank is echter ook zonder meerprijs te bestellen. Om de achterste passagiers voldoende hoofruimte te bieden – de daklijn loopt immers schuin af – zitten ze 3 cm lager dan in de reguliere Cayenne. De bagageruimte bedraagt standaard 625 liter, maar kan worden uitgebreid naar 625 liter.

Turbomotoren

De Cayenne Coupé wordt leverbaar met een 340 pk sterke 3,0-liter V6 als met een 4,0-liter V8-motor met dubbele turbo. Die laatste krachtbron is goed voor 550 pk aan vermogen. De acceleratietijden van nul naar honderd verlopen respectievelijk in 6,0 en 3,9 seconden.



Prijzen

De Porsche Cayenne Coupé staat per eind mei in de showroom en start bij 124.000 euro. De Cayenne Turbo Coupé kost minimaal 207.800 euro.