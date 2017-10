Terugblik op de CARROS/BMW Driving Experience

We kijken graag nog even met u terug op een zeer geslaagde CARROS/BMW Driving Experience. Slotemakers Zandvoort stond een aantal dagen in het teken van deze unieke lezersactie. Het resultaat: 200 tevreden gezichten.

In totaal kwamen er 800 aanmeldingen voor de CARROS/BMW Driving Experience binnen dit jaar, een teken dat het evenement enorm leeft. Helaas was er slechts plaats voor 200 gelukkige deelnemers. Die werkten – verdeeld over verschillende groepen en dagdelen – een aantal pittige rijvaardigheidsproeven af. In overwegend zeer prettige BMW-versies welteverstaan, want een aantal was voorzien van het iconische M-logo.

Meerwaarde

Gedurende een halve dag ervoeren de deelnemers, onder begeleiding van de specialisten van BMW Driving Experience Slotemakers, hoe de BMW’s zich gedragen in extreme situaties en wat nu exact de meerwaarde is van het Beierse merk ten opzichte van andere fabrikanten. Oud F1-coureur Jan Lammers kwam ook nog even langs, om de deelnemers een prettig evenement te wensen.

Beeld: Gilian van Harmelen en Rob Schouten