Carros nieuwsflash: Volvo XC40 mikt op designliefhebbers

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 21 juli: Volvo XC40 bekent kleur, Alpina D5 S evenaart topdiesel en Bugatti Chiron krijgt elektromotor.

Volvo XC40 wordt modepopje

Als de Volvo XC40 binnenkort ten tonele verschijnt, kun je hem als koper helemaal naar eigen smaak aankleden. Volgens de Zweden zijn er namelijk flink meer kleurencombinaties mogelijk dan wat men normaal gewend is van het merk. Een deels Lava Orange of Oxide Red-interieur? Geen probleem. Volgens Volvo is de XC40 straks vooral geliefd bij kopers die gevoelig zijn voor mode en design. Naar verwachting volgt de marktintroductie van de compacte SUV begin volgend jaar.



Alpina D5 S evenaart topdiesel

Alpina neemt natuurlijk maar al te graag BMW’s onder handen en ditmaal is er gekozen voor de 5 Serie diesel. Deze D5 S beschikt logischerwijs over de bekende 3,0-liter zes-in-lijn, al geeft Alpina de auto een eigen vermogen mee van 388 pk en 800 Nm. Daarmee laveert de D5 S tussen de reguliere 540d (320 pk) en M550d (400 pk) in. De sprint van nul naar honderd is echter even snel als van de M550d; 4,4 seconden. Alpina pakt verder het uiterlijk en de xDrive-vierwielaandrijving van de BMW 5 Serie diesel aan. Binnenkort volgen de beelden van de Alpina D5 S.



Bugatti Chiron krijgt elektromotor

Een W16-motor met 1.500 pk is goed beschouwd niet meer van deze tijd. De volgende Chiron – we verwachten hem niet voor 2024 – zal dus een vorm van elektrificatie ondergaan, aldus topman Wolfgang Dürheimer. Of we het hebben over een plug-in hybride of volledig elektrische Chiron, weet de CEO nog niet, maar een combinatie van een benzine- met elektromotor lijkt voor de hand te liggen. “Het is te vroeg voor een volledig elektrische auto, denk ik, maar elektrificatie gaat gebeuren”, aldus Dürheimer. De huidige Chiron is met een topsnelheid van 420 km/u en een sprint van nul naar honderd in 13 seconden de snelste auto ter wereld.