Carros nieuwsflash: Volvo V60 nu ook als R-Design

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 27 juni: Volvo V60 trekt sportief jasje aan, Faraday Future kan er weer even tegenaan en Audi A4 krijgt een facelift.

Volvo V60 als R-Design

Voor de liefhebbers van een auto’s in een sportief jasje levert Volvo haar V60 nu ook als R-Design. De R-Design voorziet in diverse Glossy Black-elementen. Ondermeer de raamomlijstingen, dakdragers en buitenspiegels zijn erin uitgevoerd. Ook zijn er andere bumpers gemonteerd en staat de auto op 18-inch R-Design lichtmetalen wielen. Daarnaast is de auto met 15 mm verlaagd en zijn er sportievere uitlaatuiteindes terug te vinden. In het interieur zijn diverse aluminium accenten te vinden naast de zwarte hemelbekleding en R-Design stoffen. Tot slot krijg je de beschikking over een verwarmbaar stuurwiel en een 12,3-inch digitaal instrumentarium. De Volvo V60 R-Design start bij 47.995 euro voor de Volvo V60 T5 Geartronic R-Design en loopt op tot 58.995 euro voor de T8 Twin Engine R-Design.



Faraday Future kan er weer even tegenaan

Faraday Future was vorig jaar nog op sterven na dood, dachten we. Maar de door Chinees gesteunde Amerikanen leven nog altijd. Sterker nog, het Chinese Evergrande Health heeft ruim 1,7 miljard euro gestoken in zelfverklaarde Tesla-concurrent. De eerste auto van het merk, de FF91, kan dus als het meezit ook echt in productie. Dat moet in de VS en China gaan gebeuren. Eerder meldde Faraday Future al dat de FF91 meer dan 65.000 keer is besteld.



Audi A4 Limousine en Avant in nieuwe outfit

De Audi A4 Limousine en Avant staan dit najaar met een nieuw jasje in de showroom. De milde facelift bestaat uit nieuwe bumpers en ook kun je kiezen uit nieuwe velgdesigns. Verder heeft Audi haar pakketten opgefrist. Er is een nieuwe S line competition-uitrusting leverbaar en die voorziet onder meer in een RS achterspoiler voor de A4 Avant, Audi Sport 19-inch velgen, rode remklauwen, een sportonderstel en LED-koplampen. Ook bestelbaar: de nieuwe Turbo Blue carrosseriekleur. In het interieur staat S line competition voor RS carbon sierlijsten, een driespaaks multifunctioneel stuur en zwarte, deels lederen sportstoelen. Bovendien wordt het mogelijk om de sportstoelen in de kleur magmarood uit te voeren.