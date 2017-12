Carros nieuwsflash: Volkswagen Arteon met 410 pk in de maak

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 19 december: Volkswagen Arteon put 410 pk uit 3,0-liter VR6 turbomotor, mijlpaal BMW komt drie jaar te vroeg en Jaguar Land Rover en Ford maken van uitlaatgassen nieuwe energie.

Topversie Volkswagen Arteon krijgt 410 pk

Volkswagen heeft aan Britse media bevestigd dat het werkt aan een zeer sportieve versie van de Arteon. De huidige topversie met een vermogen van 280 pk zal op termijn worden afgetroefd door een Arteon voorzien van een 3,0-liter VR6 turbomotor. Die krachtbron moet het schoppen tot een vermogen van 410 pk. De auto wordt voorzien van vierwielaandrijving.



BMW verkoopt meer dan 100.000 stekkerauto’s

Eigenlijk had BMW gedacht pas in 2020 de barrière van honderdduizend verkochte auto’s met een elektrische aandrijving te slechten, maar deze week werd die mijlpaal al bereikt. Drie jaar voor schema dus. Het gaat om alle modellen die voorzien zijn van enige vorm van elektrificatie, dus naast de i3 en i8 ook om plug-in hybrides als de 330e. De komende jaren wil BMW flink doorbouwen aan het aanbod van geëlektrificeerde modellen. In 2025 moet het aanbod uit 25 versies bestaan.



Jaguar Land Rover en Ford werken aan slimme uitlaat

Via het uitlaatsysteem van een auto gaat veel energie verloren. Een deel daarvan kan echter worden hergebruikt, meent een consortium dat onder meer bestaat uit autofabrikanten Jaguar Land Rover en Ford en de universiteit van Nottingham. Het idee is om uitlaatgassen van een benzinemotor om te zetten in elektrische energie die kan worden doorgestuurd naar een elekromotor. Auto’s met een hybride aandrijving zouden zo tot 5% minder brandstof kunnen gaan verbruiken. Benzinemotoren zetten immers maar 35% van de brandstof om in mechanische energie.