Carros nieuwsflash: Tesla Model 3-productie wil maar niet vlotten

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 26 januari: de productie van de Tesla Model 3 komt maar langzaam op gang, Audi TT krijgt een facelift en Mercedes-Benz A-Klasse maakt werelddebuut in Amsterdam.

Tesla Model 3-productie is deels nog steeds handwerk

Om de enorme lijst van meer dan 400.000 bestellingen voor de Model 3 weg te werken, moet Tesla nu echt aan de bak. Maar het lukt de Amerikanen maar niet om de productie geautomatiseerd te krijgen. Werknemers melden dat de batterijen van de auto’s nog altijd voor een deel met de hand in elkaar worden gezet en daarmee kunnen de Model 3’s niet zo snel van de band rollen als beoogd. Ook zeggen de bronnen dat het schort aan kwaliteitscontrole, omdat verantwoordelijke werknemers niet genoeg ervaring hebben. Tesla bevestigt dat er productieproblemen zijn, maar benadrukt dat in de laatste week van 2017 1.000 Model 3’s van de band liepen. In de loop van dit jaar moet dat aantal opgeschaald worden naar 5.000 auto’s per week.



Audi TT gaat na facelift meer op R8 lijken

Audi komt dit jaar met een gefacelifte versie van de TT op de proppen, zo blijkt uit opgedoken foto’s van de TT in besneeuwd gebied. Hoewel de auto flink beplakt is met camouflagestickers, lijkt het erop dat het model diverse stijlelementen overneemt van de Audi R8. Vooral de koplampunits van de TT zullen meer in lijn met de van R8 worden gebracht. De verwachting is verder dat diverse krachtbronnen in het aanbod er een paar pk bij krijgen. Mogelijk wordt de vernieuwde Audi TT al in maart onthuld tijdens de Autosalon van Genève.



Nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse volgende week onthuld

Ook zal de nieuwe A-Klasse van Mercedes-Benz in Genève staan. Opvallend genoeg gaat het doek er al een maand eerder af. Op 2 februari vindt de wereldpremière namelijk plaats in ons eigen Amsterdam, aldus Mercedes-Benz op Twitter. De nieuwe A-Klasse moet ten opzichte van de vorige generatie een stuk volwassener ogen. Op het gebied van technologie en veiligheid willen de Duitsers zelfs dat de auto – op onderdelen – de S-Klasse overstijgt. Met die insteek moeten concurrenten als de Audi A3, BMW 1 Serie, Volkswagen Golf en Volvo V40 het nakijken hebben, is de gedachte.