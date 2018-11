Carros nieuwsflash: Tesla Model 3 nu ook naar Nederland

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 16 november: Tesla Model 3 maakt oversteek naar ons land, Volkswagen investeert in de toekomst en BMW Z4 heeft z’n prijskaartjes.

Goed scorende Tesla Model 3 nu ook naar Nederland

Volgend jaar is de Tesla Model 3 eindelijk op de vaderlandse wegen te zien, want dan starten de leveringen van de elektrische Amerikaan. In aanloop daarop komen de eerste Model 3’s deze maand naar Nederland. Die eerste exemplaren zijn bestemd voor de Tesla store in Arnhem-Duiven. Ons land telt in totaal acht Tesla- ‘winkels’, ze zitten onder meer in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Groningen. In thuisland Amerika is de Tesla Model 3 overigens een groot succes. De auto werd in de eerste tien maanden van het jaar ruim 96.000 keer verkocht en is daarmee overtuigend koploper binnen het segment kleine en middelgrote luxewagens. Op plek twee staat de Mercedes-Benz C-Klasse (bijna 48.000 verkochte exemplaren) en op plek drie de BMW 3 Serie (ruim 38.000 stuks).

Volkswagen steekt 44 miljard in toekomstplannen

De komende vijf jaar investeert Volkswagen zo’n 44 miljard euro in verschillende ontwikkelingen. Zo gaat er een hoop geld richting elektrische mobiliteit, autonoom rijden, mobiliteitsdiensten en digitalisering. Om vanaf 2025 één miljoen elektrische auto’s per jaar te kunnen bouwen, wordt momenteel de fabriek in Zwickau omgetoverd tot gigantische productielijn voor EV’s. Ook de Volkswagen-fabrieken in Emden en Hannover gaan EV’s bouwen, net als twee nieuwe EV-fabrieken in China en eentje in de VS.



BMW Z4 start bij 52.214 euro

Op 9 maart 2019 staat de BMW Z4 in de showroom met prijzen van net boven de 50 mille. Het goedkoopst is de 197 pk sterke BMW Z4 sDrive20iA. Die versie met 2,0-liter viercilinder krachtbron kost 52.214 euro. Voor 3.630 euro meer heb je een viercilinder met 258 pk; de BMW Z4 sDrive30iA (55.844 euro). Topversie is de BMW Z4 M40iA. Dat is een 3,0-liter zescilinder met 340 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. De BMW Z4 M40iA kost 78.011 euro.