Carros nieuwsflash: Tesla Model 3 gaat als warme broodjes

Hype Tesla Model 3 gaat gewoon door

Op 28 juli startte de eerste leveringen van de Tesla Model 3 en sindsdien worden er per dag gemiddeld 1.800 bestellingen geplaatst. Over aandacht had de betaalbare elektrische auto – de vanafprijs in de VS bedraagt 35.000 dollar – sowieso niet te klagen. Na het bekendmaken van de komst van Model 3, kregen Elon Musk & Co honderdduizenden aanvragen binnen. Volgens de CEO zijn de orderboeken – inclusief een aanbetaling van 1.000 dollar – inmiddels meer dan 500.000 keer getekend. Wie als half-miljoenste heeft ingetekend moet nog wel even op z’n auto wachten. De topman denkt dat de productie in december pas opgeschaald is naar 20.000 stuks per maand.



Mercedes-Benz werkt aan een grote verrassing

Mercedes-Benz doet geheimzinnig. En wel met een foto van de Concept IAA die het in 2015 toonde. Die extreem gestroomlijnde futuristische vierdeurs coupé lijkt binnenkort weer eens z’n opwachting te gaan maken. Wellicht als productiemodel? Of studeert Mercedes gewoon weer even verder? Als de auto gaat lijken op de markante conceptversie van twee jaar terug, kunnen we in ieder geval spektakel verwachten. De onthulling wordt mogelijk in Pebble Beach op 20 augustus gedaan.



Audi Q8 komt er ook als potente RS

Aangezien Audi de naam RS Q8 recent heeft vastgelegd, kunnen we ervan uitgaan dat er ook een zeer sportieve versie van de nieuwe top-SUV komt van het merk. De nieuwe coupé-SUV staat op stapel voor 2018 en zal als RS-versie waarschijnlijk door de vermogensgrens van 600 pk breken. De Audi Q8 deelt z’n basis immers met die van de aanstaande Lamborghini Urus en die heeft een 650 pk sterke 4,0-liter V8 aan boord.