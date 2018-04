Carros nieuwsflash: Tesla krijgt productie Model 3 maar niet op de rit

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 4 april: Tesla blijft productiedoelen maar niet halen, vierde generatie BMW X5 dit jaar nog in de verkoop en Californië zet volgende stap in autonoom rijden.

Productie Tesla Model 3 blijft maar achter lopen

Beterschap. Dat belooft Tesla-topman Elon Musk keer op keer. Eind maart zou de achtergebleven productie van de nieuwe Model 3 dan eindelijk een beetje ingelopen worden, maar ook dat is niet gehaald. Het doel was om vorige week zeker 2.500 Model 3’s van de band te laten lopen, maar Tesla komt niet verder dan 2.000 stuks. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er nu uiteindelijk nog geen 10.000 Model 3’s gebouwd. In totaal hebben ruim 400.000 mensen de auto besteld. De trage uitbouw van het wekelijks productievolume in combinatie met een terugroepactie van 123.000 Tesla’s, onderzoek naar een fataal ongeluk met een Model X en een afwaardering van kredietbeoordelaar Moody’s zorgden ervoor dat Tesla in een mum van tijd een kwart van zijn beurswaarde is verloren.



Nieuwe BMW X5 nog dit jaar te koop

De derde generatie X5 is pas vijf jaar op de markt en toch wordt z’n opvolger nog dit jaar verwacht. Momenteel wordt er al flink getest met de auto in het openbaar, al is de SUV nog wel flink bestickerd. Met de komst van de nieuwe X5 is de weg vrij voor een nieuwe X6 en de aangekondigde X7. Die X7 zou ook nog dit jaar aan het gamma moeten worden toegevoegd. De aankomende X5 staat op hetzelfde CLAR-platform waarop ook de BMW 5- en 7 Serie zijn gebouwd.



Autonoom rijden zonder ‘veiligheidsbestuurders’ in Californië toegestaan

In Californië mogen zelfrijdende auto’s al een paar jaar de weg op. Zo kunnen aanbieders van de techniek de benodigde praktijkmeters maken die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van de autonome systemen. Tot voor kort was het verplicht dat bij zulke testvoertuigen er al altijd een ‘veiligheidsbestuurder’ achter het stuur plaatsnam, om in te grijpen bij calamiteiten. Momenteel is dat niet meer nodig. Een soepeler wetgeving of niet, merken als Uber, Lyft, Waymo en Ford laten hun veiligheidschauffeurs echter gewoon achter het stuur zitten, onder meer uit angst voor herhaling van een dodelijk ongeval, zoals recent plaatsvond toen een zelfrijdende Uber – een Volvo XC90 – een voetganger schepte in de Amerikaanse staat Arizona.