Carros nieuwsflash: Tesla heeft het productielek boven

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 2 juli: Tesla Model 3 heeft z’n draai gevonden, one-off Abarth 595 licht op en Aston Martin Valkyrie kan ronderecord van Porsche afpakken.

Tesla Model 3 rolt wekelijks 5.000 keer van de band

Het heeft even geduurd, maar Tesla heeft nu toch de wekelijkse productie van haar Model 3 weten te verhogen naar 5.000 auto’s, aldus persbureau Reuters. En volgende maand gaat de productie zelfs omhoog naar 6.000 exemplaren, waarmee de flinke productieachterstand ingelopen moet worden. Blijkbaar heeft de recente ‘hackathon’ geholpen. Van de Model 3 zijn in totaal ruim 400.000 exemplaren besteld wereldwijd.



Abarth 595 licht op

Wie nog op zoek is naar een unieke versie van de Abarth 595 moet in oktober op de auto bieden tijdens een speciale veiling ten bate van het KWF. Dan is de auto namelijk uitgevoerd als eenmalige ‘Scorpion Skin’ met speciale lichtgevende print. Het ontwerp van de Abarth Scorpion Skin is van de Nederlandse kunstenaar Pablo Lücker. De Scorpion Skin heeft – dankzij z’n 160 pk sterke 1,4-liter turbomotor – voldoende gif in zich om in 7,3 seconden van nul naar honderd te sprinten. Naast de bijzonder print is de auto voorzien van een zwart interieur, zwarte zwarte 17-inch wielen, Xenon-koplampen en een sportief uitlaatsysteem van Record Monza.



‘Aston Martin Valkyrie kan ronderecord van Porsche afsnoepen’

Het nieuwe, verbluffende, ronderecord dat coureur Timo Bernhard vorige week zette met de Porsche 919 Hybrid Evo op de Nürburgring Nordschleife, kan zomaar eens binnen een niet te lange termijn verbroken worden. Althans, dat is de verwachting van Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing. “Ik weet niet zeker of een Formule 1 auto het kan, maar ik denk dat de Valkyrie – zeker in een circuitversie – een uitdager kan zijn”, aldus Horner. Dat zou betekenen dat de Valkyrie onder de 5 minuten en 19,55 seconden moet duiken. Het vorige record van Stefan Bellof stond ruim 35 jaar.