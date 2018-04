Carros nieuwsflash: Sergio Marchionne schrijft de diesel af

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 12 april: Sergio Marchionne denkt dat de diesel wel z’n langste tijd heeft gehad, nieuwe Lexus ES komt ook naar Nederland en Porsche scoort goed in de VS.

Sergio Marchionne ziet diesel geen wederopstanding maken

Dat de diesel het zwaar heeft is onder meer te danken aan ‘Dieselgate’. Elke maand neemt de verkoop van diesels verder af. Of de diesel ooit weer de stijgende lijn weet te vinden, is nog erg de vraag, denkt Sergio Marchionne, topman van Fiat Chrysler Automobiles. Volgens Marchionne is het gewoon te duur om de technologie op te waarderen naar nieuwe standaards. Dat Marchionne niet veel heil in de toekomst van de diesel ziet, is overigens geen verrassing. Eerder liet de Italiaan al weten dat Alfa Romeo, Fiat, Jeep en Maserati per 2022 geen nieuwe diesels meer op de markt brengen. Ook Volvo doet de diesel in de ban, maar dan vanaf een jaartje later; 2023.



Nieuwe Lexus ES nu ook naar Nederland

Op de Beijing Motor Show die over twee weken van start gaat zal Lexus de lijnen van haar nieuwe ES tonen. In aanloop naar die onthulling laat het nu al een detailbeeld zien van de nieuwste generatie. De ES is vooral populair op de Amerikaanse markt en wordt in Nederland niet gevoerd. Maar dat gaat veranderen. De sedan zal binnenkort ook naar Nederland komen. De voorwielaangedreven ES zal, het is immers een Lexus, voorzien zijn van hybridetechniek.



Porsche boert goed in de VS

In navolging van concerngenoot Audi heeft ook Porsche de kwartaalcijfers vrijgegeven. Over de eerste drie maanden van dit jaar tekenden de Duitsers een wereldwijde plus aan van 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijke groeimarkt is de VS. Daar verkocht Porsche – mede dankzij de Panamera – 10 procent meer dan een jaar eerder. Dat is precies ook het percentage dat Audi groeide in de eerste drie maanden in de Verenigde Staten. Porsche wist wereldwijd in totaal ruim 63.000 auto’s te verkopen.