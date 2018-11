Carros nieuwsflash: Rivian R1S ziet het daglicht

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 28 november: tweede model van Rivian ook onthuld, vanafprijs BMW 8 Serie Cabrio bekend en finalisten Auto van het Jaar 2019-verkiezing melden zich.

Rivian R1S wereldkundig gemaakt

Kort na de introductie van haar R1T lanceert het nieuwe Amerikaanse merk Rivian ook haar tweede model; de R1S. De zevenzits SUV is net als de pick-up elektrisch aangedreven en komt met de keuze uit drie accupakketten (105 kWh, 135 kWh en 180 kWh). De actieradius loopt op tot 660 kilometer en de krachtigste R1S levert 765 pk aan vermogen en een zeer aanzienlijke 1.120 Nm aan koppel. De 0-100 km/u-sprint verloopt in 3 tellen. De R1S zal omgerekend zo’n 57.500 euro gaan kosten in de VS.

BMW 8 Serie Cabrio start bij 134.000 euro

In maart 2019 krijgt de BMW 8 Serie Coupé gezelschap van de Cabrio en dus heeft BMW nu de prijzen bekend gemaakt. De goedkoopste open 8 Serie start bij 134.034 euro en voor dat geld krijg je de 320 pk sterke 840d xDrive. Flink wat meer centen ben je kwijt voor de M850i xDrive met 530 pk. Die kost 179.302 euro.

Finalisten Auto van het Jaar 2019-verkiezing bekend

Wie wordt de opvolger van de Volvo XC40? Van de 38 kandidaten die meestreden met de Auto van het Jaar 2019-verkiezing zijn er nog zeven over: de Alpine A110, Kia Ceed, Jaguar I-Pace, Citroën C5 Aircross, Peugeot 508, Ford Focus en de Mercedes-Benz A-Klasse. Op 4 maart 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de Autosalon van Genève.