Carros nieuwsflash: de prijzen van de BMW X2 zijn bekend

Prijslijst BMW X2 is bekend

Er waren al wel wat prijzen bekend van de nieuwe BMW X2, maar nog lang niet allemaal. Daar is nu verandering in gekomen. BMW meldt dat de instapversie de 140 pk sterke sDrive 18i zal zijn. Voor 44.895 euro staat hij in de prijslijst. Hij is zowel leverbaar met handbak als met een zeventraps automaat. Voor 2.600 euro meer rijd je de sDrive 20i met zeventraps Steptronic. Het vermogen loopt dan op tot 192 pk. Die auto is eveneens leverbaar als xDrive met achttraps Steptronic-automaat, en die kost vanwege z’n vierwielaandrijving 52.895 euro. Het dieselaanbod start met de 150 pk sterke sDrive 18d. Als achttraps Steptronic is hij het goedkoopst; 47.769 euro, waarna de versie met handbak nipt onder de 48 mille blijft. De 18d, 20d en 25d kosten als vierwielaangedreven xDrive respectievelijk 55.795 euro, 59.895 euro en 63.895 euro.



Mercedes-Benz G-Klasse start bij 176.905 euro

En nog meer prijzen. Mercedes-Benz heeft namelijk onthuld welk bedrag je neer moet tellen voor de gloednieuwe G-Klasse. Voor 176.905 euro krijg je de sleutels van de G 500 in je handen gedrukt. Diens 4,0-liter biturbo-V8 is goed voor een vermogen van 422 pk en een maximumkoppel van 610 Nm. De mastodont kan daar prima mee uit de voeten, bewijst een sprint van nul naar honderd in nog geen zes tellen. Hoewel de G 500 ruim onder de twee ton blijft, zijn er diverse extra’s beschikbaar die de auto toch naar die grens drijven. Opteer bijvoorbeeld voor het Premium-pluspakket. Voor 16.898 euro beschikt je G-Klasse onder meer over over multibeam-ledverlichting, een widescreen-cockpit, schuifdak, 360-graden parkeercamera, diverse rijassistenten en het Burmester-audiosysteem.

Nieuwe hypercar van Zenvo in Genève

Het Deense Zenvo Automotive zal op de Autosalon van Genève in maart een nieuwe hypercar tonen. Op een detailbeeld na is er weinig bekend over de auto, maar als we Angela Kashina mogen geloven, de CEO bij de Denen, is er spektakel te verwachten. En dat Zenvo niet van de alledaagse auto’s is, dat weten we inmiddels. Vorig jaar bracht Zenvo haar TS1 GT ‘Anniversary Edition’ mee naar Genève, een 1 miljoen euro kostend monster met 1.150 pk aan vermogen.