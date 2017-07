Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 4 juli: Porsche 911 wordt een hybride, Rolls-Royce wil geen technologische voorloper zijn en nieuwe beeld van de Audi A8.

Nieuwe Porsche 911 wordt hybride

Aan het eind van volgend jaar wordt de nieuwe generatie van de Porsche 911 verwacht. De iconische Porsche-reeks zal worden voortgezet met een model dat voorzien is van een digitaal instrumentencluster en met een hybride aandrijflijn. Een dergelijk digitaal instrumentenpaneel kijkt Porsche af bij concerngenoot Audi die al sinds een paar jaar haar ‘Virtual Cockpit’ levert. Voor de hybridetechniek blijft Porsche nog dichter bij huis, aangezien de Cayenne, Panamera en 918 Spyder al leverbaar zijn met een brandstofmotor in combinatie met één of meerdere elektromotoren.



Rolls-Royce ziet niets in hybridetechniek

Voor het statige Rolls-Royce is een hybride aangedreven model ondenkbaar. De Britten vinden een dergelijke oplossing een compromis dat ze niet willen sluiten. Een volledig elektrische Rolls-Royce is dus de volgende stap, maar ook niet voordat de techniek geperfectioneerd is. De baas van Rolls-Royce, Torsten Müller-Otvös, benadrukte dat Rolls-Royce geen voorloper wil zijn in revolutionaire technologie. “Mensen zijn meer geïnteresseerd in een hoge mate van betrouwbaarheid dan dat ze zich bevinden in een proeftuin voor nieuwe technologie.”



Audi telt af naar onthulling A8

Over precies een week moet het doek af van de gloednieuwe Audi A8. In de aanloop naar die gebeurtenis laten de Duitsers steeds meer plaatjes zien van het vlaggenschip. Ditmaal krijgen we een afbeelding voorgeschoteld van het zijaanzicht. We weten al dat de limousine zeker 200 kilo lichter is dan zijn voorganger, weer een stap heeft gezet op het gebied van autonoom rijden en dat er sprake is van een actief onderstel.