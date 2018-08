Carros nieuwsflash: Porsche Project Gold-model krijgt 450 pk

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 20 augustus: Vermogen Porsche Project Gold-model bekend, Lucid Motors in gesprek over investering 1 miljard dollar en Elon Musk werkt stug door.

Vermogen Porsche Project Gold-model bekend

Omdat Porsche dit jaar 70 kaarsjes uitblaast, introduceert het iconische merk een one-off. Onder de naam ‘Project Gold’ werkt het aan een moderne interpretatie van een klassieke 993. Inmiddels heeft Porsche laten weten dat de aangepaste 993 onderhuids met een vertrouwde krachtbron door het leven gaat; de 450 pk sterke 3,6-liter zescilinder biturbo uit de Turbo S. De motor is overigens niet verkregen van een donorauto, maar wordt compleet vanaf de grond opgebouwd. In het origineel stuwde de krachtbron de auto binnen 4,5 tellen van nul naar honderd, terwijl de top 300 km/u bedroeg. Op 24 augustus komt de Porsche Project Gold onder het doek vandaan.



Lucid Motors in gesprek over investering 1 miljard dollar

De ‘Air’ is het eerste model van startup Lucid Motors dat dit jaar gebouwd zou worden in een nieuwe productiefaciliteit in Arizona. Dat ambitieuze doel is echter niet haalbaar en dus komt het volledig elektrische debuutmodel waarschijnlijk pas in 2020 van de band. Een belangrijke steun in de rug lijkt te komen van het PIF, een investeringsfond uit Saudi Arabië. Momenteel is Lucid Motors in gesprek om 1 miljard dollar overgemaakt te krijgen. Dat zal niet in één keer gebeuren, want het PIF wil eerst de helft investeren, waarna bij behaalde productiedoelen steeds meer van het geld vrijkomt. De Air – nu dus nog een conceptmodel – werd in 2016 gepresenteerd met een vermogen van 1.000 pk, een actieradius van 650 kilometer en een nul tot honderd in 2,5 seconden.

Elon Musk blijft in een moordend tempo doorwerken

Hoewel Elon Musk, de veelbesproken CEO bij Tesla, werkweken van 120 uur maakt, is hij niet van plan minder te gaan werken. “Het is geen optie” reageerde hij op een tweet van Arianna Huffington, een bestuurder bij Uber. Huffington deed een openbare oproep om minder te gaan werken, in de hoop dat Musk zo niet ten onder gaat aan stress en vermoeidheid (en daarbij Tesla de afgrond in meetrekt). Huffington is overigens niet de enige die zich zorgen maakt. Al een aantal weken worden de bijzondere uitspraken van Musk in interviews en op Twitter aangeduid als de reactie van een overspannen bestuurder. Onlangs haalde Musk fel uit tegen een hulpverlener betrokken bij het Thaise voetbalteam dat vast zat in een ondergelopen grot. Recenter nog twitterde Musk dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen. Musk bevestigde vorige week in een interview met de New York times dat zijn fysieke gezondheid slecht is.