Carros nieuwsflash van maandag 2 januari: Porsche kiest hybride diesel voor 911, Pagani neemt de Huayra Roadster mee naar Zwitserland en Infiniti QX50 Concept is bijna klaar voor productie.

Nu toch echt? Porsche 911 als viercilinder diesel

De redactie van het Spaanse Top Gear Magazine denkt ’t zeker te weten: de Porsche 911 staat dit najaar op de Autosalon van Frankfurt als een heuse diesel. Een viercilinder nota bene die de hulp krijgt van twee elektromotoren. Voor de purist is het vast een doorn in het oog, maar Porsche heeft in het verleden wel meer dingen gedaan die voor de grootste fans niet door de beugel kunnen. En de omzet heeft het geen pijn gedaan. Integendeel.



Dat is nummer drie: de Pagani Huayra Roadster

Over twee maanden staat de Pagani Huayra Roadster op de Autosalon van Genève. Daarmee biedt Horacio Pagani zijn klanten een derde variant op zijn succesmodel. Als ‘instapper’ geldt de normale Huayra die het moet doen met een 730 pk sterke 6,0-liter V12-motor van Mercedes-AMG. De Pagani Huayra BC is met 800 pk en 1.100 Nm aan koppel voorlopig het topmodel. Hoe krachtig de nieuwe Roadster is, heeft Pagani nog niet bekend gemaakt.



Infiniti QX50 Concept is haast productierijp

Over een paar dagen gaat de Detroit Motor Show weer van start en Infiniti is van de partij met de QX50 Concept. Het studiemodel is de opmaat naar een productieversie die we binnenkort verwachten, want in 2018 moet de QX50 de showroom binnenrijden. De QX50 Concept is voorzien van een tweeliter viercilinder turbomotor – van rond de 280 pk – met variabele compressie. Met de techniek zegt Infiniti dat de auto meer dan een kwart zuiniger kan zijn dan een zescilinder met vergelijkbaar vermogen. De QX50 Concept beschikt verder over een geupdate versie van ProPilot, waarmee de auto over autonome functies beschikt.