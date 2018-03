Carros nieuwsflash: Porsche Mission E is ‘level 4’-autonoom

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 12 maart: Porsche Mission E is ‘level 4’-autonoom, Europees tintje Byton wordt steeds groter en Aston Martin Valkyrie krijgt een broer.

Porsche Mission E is ‘level 4’-autonoom

Over twee jaar is de Porsche Mission E eindelijk productieklaar en in aanloop op z’n lancering komen er af en toe al specificaties naar buiten. Nu is bekend geworden dat de volledig elektrische Porsche beschikt over het op een na hoogste niveau van autonoom rijden; ‘level 4’. Daarbij benadrukt topman Blume dat de zelfrijdende capaciteiten van de Mission E niet worden ingezet op langere afstanden “In situaties als files zal je de mogelijkheid krijgen om de krant lezen, maar onze klanten halen plezier uit het rijden. En dat zal zo blijven”. Het batterijpakket van de Porsche Mission E zal bovendien via de snellader in een kwartiertje kunnen worden volgeladen.



Europees tintje Byton wordt steeds groter

Ook geheel elektrisch en ook geschikt voor ‘level 4’ autonoom rijden is de SUV die het Chinese Byton volgend jaar op de markt brengt. Het laatste nieuws rondom het ambitieuze Byton is dat de hoofdingenieur van Alpine en Renault Sport – David Twohig – het team komt versterken. Daarmee worden de Europese invloeden verder vergroot, want ook de topman van Byton, Carsten Breitfeld, werkte eerder voor een Europees merk. Breitfeld was hooggeplaatst binnen het elektrische i-programma van BMW. De eerste Byton moet eerst in eigen land een succes worden, waarna de oversteek naar Amerika moet volgen. De SUV start bij 45.000 dollar en dan krijg je de 272 pk sterke variant met één elektromotor. De uitvoering met 2 elektromotoren zal duurder zijn, maar dan beschik je wel over een vermogen van 476 pk. De actieradius van de instapversie is zo’n 400 kilometer, het topmodel zal minimaal 520 kilometer ver reiken.



Aston Martin Valkyrie krijgt een broer

De samenwerking tussen Aston Martin en het Red Bull F1-raceteam krijgt een vervolg. Na de Valkyrie werken de twee partijen nu samen aan een nieuwe sportieveling met een middenmotor. De broer van de Valkyrie richt zich met name op de LaFerrari en McLaren P1. Dat klinkt in eerste instantie wat raar, omdat beide concurrerende modellen al in 2013 werden gelanceerd, maar Aston Martin gokt erop dat de hypercar van Ferrari over een paar jaar een opvolger krijgt. De nieuwe Aston Martin moet een dergelijk model de wind uit de zeilen nemen door in 2021 het levenslicht te zien.