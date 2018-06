Carros nieuwsflash: Porsche 911 Speedster Concept blikt vooruit op productieversie

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 11 juni: Porsche 911 Speedster Concept viert jubileum mee, rijdende Polestar 1 tijdens Goodwood Festival of Speed en Audi-topman Stadler in de problemen.

Porsche 911 Speedster Concept blikt vooruit op productieversie

Porsche is 70 jaar en dat viert het merk met de 911 Speedster Concept. Volgens Porsche moet het rijdende studiemodel een brug slaan tussen de Porsche 356 ‘Nr. 1’ Roadster, die op 8 juni 1948 werd geregistreerd, en het heden. De auto volgt onder meer de lage ‘fly-line’ van de 356 1500 Speedster en ook het lichtbruine Anilin-leder ‘cognac 356’ refereert naar modellen van weleer. Belangrijker nog is dat de conceptversie waarschijnlijk volgend jaar al in productietrim van de band loopt. Een vermogen van meer dan 500 pk wordt dan gekoppeld aan lichtgewicht bouwwijze; een kap is vervangen door een Tonneau-Cover en zelfs de navigatie en airco ontbreken om kilo’s te besparen.



Polestar 1 toont zich rijdend tijdens Goodwood Festival of Speed

Volgende maand staat het Goodwood Festival of Speed weer op de agenda. Het debuutmodel van Polestar, de Polestar 1, zal daar meedoen aan de beroemde heuvelklim. Daarmee is de eerste dynamische presentatie van de 2+2 GT een feit. Jammer genoeg sturen de Zweden de plug-in hybride ingepakt op pad, want de twee ongecamoufleerdeerde Polestars 1 die ook naar Goodwood komen, mogen hun podium niet af. De Polestar 1 wordt volgend jaar in Nederland verwacht, waarbij de auto minimaal 155.000 euro voor belastingen moet kosten (de auto is overigens alleen in abonnementsvorm te rijden). Dan krijg je wel een vermogen van 600 pk en een koppel van liefst 1.000 Nm ter beschikking.



Audi-topman Stadler verdachte in emissieschandaal

Dat het sjoemelsoftwareschandaal van moederbedrijf Volkswagen ook Audi had bereikt, is al lang bekend, maar nu lijkt de topman van het merk met de vier ringen, Rupert Stadler, een directe verdachte. Om die reden is het huis van Stadler, net als dat van een andere topfunctionaris bij Audi, vandaag doorzocht op zoek naar bewijzen. Stadler wordt beschuldigd van fraude en van het indirect vervalsen van certificering, zo luidt de verklaring van de Duitse autoriteiten. Audi heeft in het najaar van 2015 bekend dat het de emissies van haar dieselauto’s manipuleert door middel van software. Stadler is topman van Audi sinds 2007.