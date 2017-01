Carros nieuwsflash: Mercedes-Benz, Ford en Cadillac

Carros nieuwsflash van dinsdag 3 januari: Mercedes-Benz GLA gladgetrokken, Ford Mustang met elekromotor en Cadillac CT6 aan de stekker.

Facelift voor Mercedes-Benz GLA

De vernieuwde Mercedes-Benz GLA krijgen we pas in vol ornaat over een week te zien, maar nu al weten we het een en ander van de stoere variant op de A-Klasse. Zo is de bumperpartij opnieuw getekend, beschikt de GLA over LED-verlichting en ook het interieur is verbeterd. Het doel van de facelift is om het uiterlijk van de GLA meer in lijn te krijgen met de rest van de Mercedes-modelreeksen.



Ford Mustang aan de stekker

In autoland is nog maar weinig heilig. Zo kan de purist maar niet wennen aan het feit dat de iconische Ford Mustang ook met slechts vier cilinders verkrijgbaar is. Voor die autoliefhebbers is er nog meer slecht nieuws: Ford denkt aan een plug-in hybride versie van de Mustang binnen vijf jaar. De plug-in hybride heeft naast een elektomotor ook een V8. En dat klinkt toch weer als muziek in de oren.



Cadillac CT6 als plug-in hybride

De komst naar Nederland duurt nog tot minimaal 2018, maar zeker is dat de Cadillac CT6 ook leverbaar wordt als plug-in hybride. Een alleraardigste variant, want het systeemvermogen loopt op tot 340 pk. Ook het koppel is met 586 Nm fors. De 0-100 km/u sprint verloopt in 5,4 seconden en de elektrische actieradius bedraagt circa 50 kilometer. De CTS met stekker trapt dit voorjaar eerst af in de VS en China.