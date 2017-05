Carros nieuwsflash: Mercedes-AMG, McLaren en Rolls-Royce

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 30 mei: Mercedes-AMG Project One is onderhoudsgevoelig, McLaren P1 LM is nieuwe koning van de Nürburgring en Rolls-Royce Sweptail lijkt een uitzondering.

Hypercar Mercedes-AMG moet snel terug naar de fabriek

Met de Project One wil Mercedes-AMG een hypercar introduceren die minimaal 1.000 pk aan vermogen meekrijgt. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter V6 in combinatie met vier elektromotoren. De krachtbron is echter geen lang leven beschoren, want hij moet elke 50.000 kilometer compleet worden gereviseerd. De 275 nieuwe eigenaren moeten dus geen kilometervreters zijn, want dan staat hun nieuwe lieveling bijzonder vaak in de steigers.



McLaren P1 LM is nieuwe koning van de Nürburgring

De Nio EP9 snoepte recent het ronderecord op de Nürburgring af van de Radical SR8LM. Met een tijd net binnen de 6 minuut 46 was de stekkerauto bovendien sneller dan de Porsche 918 Spyder en Lamborghini Huracan Performante. De rappe Nio heeft echter niet lang van het record mogen genieten, want nu heeft de McLaren P1 LM het beroemde parcours afgeraffeld in 6 minuten en 43,2 seconden. De auto is eigenlijk ontworpen voor het circuit, maar McLaren heeft een handjevol modellen klaargemaakt voor straatgebruik. Zo’n straatlegale versie heeft nu het record verbroken.

Rolls-Royce Sweptail lijkt een uitzondering

De Rolls-Royce Sweptail die het Britse merk dit weekend openbaarde op de Concorso d’Eleganza Villa d’Este, lijkt in meerdere opzichten een echte one-off. De auto is namelijk volgens het coachbuild-principe in vier jaar tijd ontworpen en gebouwd volgens de specifieke wensen van een klant. Volgens Rolls-Royce is het onwaarschijnlijk dat ze in de toekomst nog een keer een opdrachtgever zo nauw betrekt bij een project. Volgens Rolls-Royce is het te gevaarlijk voor het dna van het merk, omdat men het einddoel wel eens kan misintepreteren. “Het is een risico dat je uitkomt op iets dat niet past binnen de merkwaarden of bij de klant”, aldus Rolls-Royce’s designchef Giles Taylor.