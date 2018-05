Carros nieuwsflash: Mercedes-AMG GT S Roadster krijgt 522 pk

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 15 mei: Mercedes-AMG GT S Roadster nu ook met 522 pk, BMW 8 Serie toont zich een beetje meer en Audi laat schets zien van aankomende Q8.

Mercedes-AMG GT S Roadster breidt aanbod uit

De Mercedes-AMG GT kennen we al in behoorlijk wat smaken, maar in het aanbod van de open variant – de AMG GT Roadster – miste er zeker nog een exemplaar; de ‘S’. Maar in die versie wordt nu voorzien. De Mercedes-AMG GT S Roadster beschikt over een biturbo 4,0-liter V8-krachtbron met een vermogen van 522 pk een maximumkoppel van 670 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt in 3,8 seconden, terwijl de topsnelheid 308 km/u bedraagt. Ten opzichte van de reguliere AMG GT Roadster is het onderstel verder afgesteld voor een sportievere rijdynamiek.



BMW 8 Serie toont zich een beetje meer

Over precies een maand – op 15 juni – wordt de BMW 8 Serie aan de wereld getoond tijdens 24 Uur van Le Mans. De auto duikt in aanloop naar die première deze week voor het eerst op zonder camouflagepak. BMW heeft hem echter zover in de achtergrond gepositioneerd dat je hem niet heel goed kunt zien – de M8 GTE op de voorgrond steelt de show – maar toch krijg je al een aardig beeld van hoe de auto straks onder het doek vandaan komt. Van de vierwielaangedreven M850i xDrive Coupé weten we bovendien al dat het vermogen op 530 pk en dat de nieuwe V8-motor een maximumkoppel van 750 Nm heeft.



Audi laat weer wat zien van de aankomende Q8

Als BMW en Mercedes-AMG met nieuws komen, dan kan concurrent Audi natuurlijk niet achter blijven. Het merk met de vier ringen toont de achterkant van de aankomende Q8, maar dan in de vorm van een schets. Wie dit beeld in gedachten combineert met de lijnen van de Q8 Concept, weet ongeveer hoe de nieuwe tio-SUV van de Duitsers er uit moet komen te zien. Opvallend detail is de led-streep die beide achterlichtunits met elkaar verbindt. Dat designkenmerk zagen we ook al terug komen op het studiemodel én natuurlijk op de productieversies van de recente A8 en A7 Sportback.