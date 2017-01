Carros nieuwsflash van donderdag 19 januari: McLaren 720S laat lijnenspel al even zien, DS E-Tense nog zeker niet afgeschreven en Lotus komt met lichtgewicht SUV.

McLaren 720S gesnapt

De McLaren 720S moet nog een paar weken wachten tot zijn debuut op de Autosalon van Genève in maart, maar toch is de opvolger van de 650S al gesnapt door spionagefotografen. We weten ook al best wel wat van de 720S – ondermeer dat hij 720 pk haalt uit de bekende 3,8-liter V8 turbomotor – en dat de auto 18 kilo lichter is dan zijn voorganger. Met dank aan zijn koolstofvezel constructie. De 720S beschikt bovendien over een luchtrem (Airbrake). De achtervleugel beweegt omhoog en verandert van hoek om de luchtstroom aan de achterzijde en daarmee de grip van de achterwielen te optimaliseren. In minder dan een halve tel kan de vleugel maximaal uitklappen en draaien, waardoor hij dient als luchtrem. De Airbrake moet de balans van de auto bij hard remmen bij hoge snelheden behouden.



DS E-Tense nog altijd in de race voor productie

Nu DS zich als submerk van Citroën profileert, moet het nog meer indruk maken. De luxetak lijkt daarom te komen met de E-Tense, een regelrechte supercar die het vorig jaar als concept al toonde in Genève [vanaf 10 min 30 in onderstaande video]. Recent werd de naam E-Tense namelijk officieel vastgelegd door DS en ook haar topman, Carlos Tavares, heeft meermaals gezegd dat hij de auto wel ziet zitten. De vierwielaandgedreven E-Tense moet ruim 400 pk aan vermogen leveren en kent een volledig elektrische aandrijflijn.

Lotus wil meedoen in de ‘SUV-dans’ met lichtgewicht model

Zonder een SUV tel je niet mee als prestigemerk. Alle grote jongens hebben een SUV in het gamma of introduceren er eentje binnen afzienbare tijd. Lotus wil de trend niet voorbij laten gaan en heeft aangegeven dat het werkt aan een prototype, zoals we eerder meldden. De baas van Lotus, Jean-Marc Gales, heeft nu iets meer details losgelaten over de SUV. Zo zal het zeker geen mastodont worden. Hij praat over eigenschappen als ‘lichtgewicht’ en ‘een goede handling’. Gales denkt dat een SUV de verkoopaantallen minimaal kan verdubbelen.